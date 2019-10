Docentes sin transporte para viajar a Tolhuin

Los docentes que viajan desde Ushuaia y Río Grande hacia Tolhuin, para dar clases en esa ciudad, se quedarían sin servicio de transporte por la falta de pago a las empresas que los trasladan. La denuncia tomó estado público ayer, cuando ya algunos docentes no habrían podido viajar.

“Hay una empresa privada que presta el servicio a las 6 de la mañana, a las 11:30 y a las 18 horas. Traen docentes de primaria, de jardín y de secundaria”, relató una docente ayer por FM “Aire Libre”, al confirmar la situación. Después indicó que “esta empresa no está cobrando hace varios meses, no sabemos si son tres, cuatro o cinco; pero tampoco sabemos hasta cuándo vamos a tener este servicio por la falta de pago”, advirtió.

También mencionó que hay otros docentes que viajan en la empresa Lider, porque retornar a última hora del día. En este caso dijo que ya no tienen como viajar, porque la empresa cortó el servicio a raíz de la falta de pago. La docente incluso señaló que le confirmaron que la situación no se resolverá “hasta fin de año, porque ya no hay plata para pagar ese servicio”.

Los docentes además ven peligrar su situación, porque no tienen forma de justificar su inasistencia. Además la docente señaló que con los salarios que perciben “no hay forma de que hagamos frente al gasto del pasaje”.