Docentes se refirieron a la situación post pandemia

El secretario General del SUTEF, Horacio Catena, dio detalles sobre la carta que enviaron al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. También se refirió a la situación del sector y lo que se viene para la segunda parte del año, en el marco de la pandemia y el confinamiento. Aseguró que “sería un error, desde todos los ángulos, no contemplar lo que está pasando y no ir a un calendario 2020 – 2021 e incluso con una proyección para los próximos 4 o 5 años, que tenga en cuenta esta circunstancia”.

El secretario general del SUTEF a nivel provincial y titular de la CTA Autónoma, Horacio Catena, se refirió a la carta abierta que recientemente enviaron al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mencionando que “es importante decir que fue una carta discutida junto con el Congreso Provincial de Delegados, donde las compañeras y los compañeros hicieron aportes sustanciales que fueron recogidos por la conducción e incorporados al texto”.

“También hubo más de 30 docentes que se ofrecieron para hacer un vídeo y nos pareció oportuno señalar en esta carta abierta, lo que estamos pasando las comunidades educativas de las cuales somos parte. Nosotros creemos que podemos hacer un aporte, porque somos parte de los que construimos el sistema educativo en los lugares a los que el Estado no llegó y no llega”, remarcó respecto de las propuestas que elevaron desde el gremio.

Incluso señaló que “esto es lo que se refleja hoy con (el Jefe de Gobierno de la CABA) Horacio Rodríguez Larreta en Capital y es lo mismo que nosotros ponemos en la carta, la necesidad -entre otras cosas- de inversión en las escuelas, de discutir los ejes curriculares. Porque en algún momento se va a volver a la presencialidad”, indicó el sindicalista.

Catena recordó que “el Consejo Federal de educación es el que define las políticas y nosotros lo que vemos es que ese Consejo, que preside el ministro Trotta e integra la ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino, deberían analizar estas cuestiones. Por eso pusimos los puntos en los que no acordamos y que, en este tiempo, hemos puesto al debate”, remarcó el secretario General del SUTEF.

Mencionó que son puntos que pusieron “en discusión en la última mesa técnica, y que tienen que ver por ejemplo con el acceso a bienes tecnológicos y conectar conectividad, entre otras cuestiones. Por lo que recogimos de compañeros de distintas provincias, creemos que es un sentimiento compartido y recoge un poco esta experiencia hecha en la primera parte del año”, indicó el representante de los docentes.

Luego explicó que “los problemas que señalamos en la carta siguen pendientes de resolución, nosotros en su momento hicimos una carta también con el tema de el Plan Conectar Igualdad, que hicimos llegar al ministro (de Producción) Kulfas. Son propuestas que hacemos con humildad, pero con la convicción de saber qué es lo que pasa en el territorio. Hoy con el rebrote que tenemos en general y en nuestra provincia en particular, creemos que estos temas que ponemos en la carta tendrían que ponerse al debate”, insistió.

Catena advirtió que se trata de temas que se instalan también en la provincia, recordando que “acá en las mesas en las que estamos nosotros, por ejemplo pusimos al debate la necesidad de la entrega de cargos y horas online. Fue motivo de discusión y de rezongo ante el Gobierno de la provincia, hasta que se puso en marcha y ahora es motivo de discusión para ver cómo se perfecciona”.

“Es una situación que se está dando en todo el país el tema del acceso a los bienes y la conectividad, no es que se lo decimos ahora a Trotta y no lo pusimos al debate en la provincia. Porque se lo planteamos a funcionarios provinciales también, nada de lo que decimos en la carta no fue parte de la práctica y la discusión que venimos llevando adelante”, destacó.

El titular del SUTEF señaló también que “cuando decimos que la docencia es pobre en todo el país y que lo sigue siendo, tiene que ver con dos cuestiones, que venimos de gobiernos como el de (Mauricio) Macri y (Rosana) Bertone, que destruyeron el poder adquisitivo de todos los y las trabajadoras, en particular de los docentes”, destacó.

Reconoció que “ahora con la nueva grilla homologada, no salimos de la pobreza pero tenemos otra perspectiva. De todas maneras hay que seguir recuperando el salario, porque con la inflación que seguimos teniendo todo se va disparando. Creemos que lo que dice la carta está en consenso con lo que hablamos con muchos secretarios generales de diferentes provincias y entendemos que a gobiernos, que tienen un corte diferente al que tuvo el de Macri, se los ayuda también desde la crítica, desde la propuesta y desde señalar por donde creemos que es la salida”, manifestó.

Finalmente, respecto de la posibilidad de tomar este año y el próximo como una única unidad pedagógica -tal como lo plantean las autoridades de Educación- señaló Horacio Catena que eso también lo plantearon desde el gremio y les respondieron que lo estaban analizando y estudiando. Advirtió que también depende mucho “de lo que defina el Consejo Federal de Educación, porque si bien las provincias tienen autonomía la tienen también en base a lo que plantea la Nación”.

“De todas formas creemos que sería un error, desde todos los ángulos, no contemplar lo que está pasando y no ir a un calendario 2020 – 2021 e incluso con una proyección para los próximos 4 o 5 años, que tenga en cuenta esta circunstancia. Obviamente la terminalidad es también una preocupación de todas las comunidades educativas del país, y en esto de la educación remota, a distancia, o virtual, hay una minoría solamente que se conecta”, remarcó.

Para terminar expresando que “eso es preocupante, porque las estrategias se agotan cuando los recursos son escasos. Muchas familia no tienen el acceso ni los medios, hubo gente que se quedó sin trabajo y que tuvo que dar de baja internet, que no tiene computadora, no tienen teléfono, no tienen datos en los celulares. Eso es lo que está pasando y cuando decimos que la educación debe tener un lugar estratégico, nos referimos a eso. Cuando decimos que se necesita inversión, también nos referimos a eso”, concluyó.