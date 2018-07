Docentes se refirieron a la situación del sector

Los dirigentes del SUTEF dieron una conferencia de prensa, para referirse a la situación del sector y a las medidas que podrían implementar luego del receso. No descartan protestas por escuela, movilizaciones y otras actividades. Reclamaron por los docentes que siguen sin cobrar, por la apertura de la discusión salarial y por el “recorte en el sistema educativo”.

El secretario General del SUTEF, Gustavo Catena, comenzó la conferencia de prensa manifestando “la solidaridad con todos nuestros compañeros, vecinos, parte de nuestra comunidad educativa que se han quedado sin trabajo. Con quienes han sufrido la baja de contratos en el último tiempo y poner nuestra organización y todo lo que podamos a disposición de ellos y del resto de las organizaciones sindicales”. Advirtiendo que “no se le ve un fina próximo a esta sangría de pérdida de trabajo, que en principio de genera en la industria y luego arrastra al comercio y al resto de las actividades”.

Luego Verónica Andino, secretaria Adjunta del sindicato docente en el ámbito provincial, se refirió a la situación del sector señalando que “una vez más se repitió este mes que hay compañeros y compañeras en la provincia que no han percibido sus haberes como corresponde”. Recordó que desde el mes de febrero se vienen repitiendo estas situaciones y “hoy, llegando a la finalización del primer semestre del año, aún no han percibido como corresponde sus haberes”

También mencionó que hay algunos docentes afectados por estos incumplimientos que, cuando les pagan lo que les deben; reciben sumas parciales, no les entregan los recibos a tiempo “y no sabe lo que cobran” o sufren descuentos “por ítems que no existen”. “La situación, en lo administrativo, definitivamente es desastroso en lo que tiene que ver con la carga de cargos y horas para los docentes”, remarcó la dirigente del SUTEF.

Advirtiendo que “hay de parte del Gobierno una definición política de no pagar como corresponde y utilizar esos recursos, evidentemente, para otras cosas”. “Hemos realizado un relevamiento, parcial por supuesto, porque hay compañeros que por miedo piden que no los pongamos en el listado para ver si los cargan. Pero la información que se da desde Recursos Humanos es cada vez más confusa y el panorama es realmente preocupante”, señaló, mencionando que en algún momento llegaron a registrar “más de 300 docentes” que no cobraban sus haberes.

Andino dijo que este tema atraviesa al sector, junto con “la situación que estamos atravesando todos por no haber discutido una recomposición salarial como corresponde, con un paliativo que entregó el Gobierno y que podemos tomarlo como una burla o una provocación; mucho más cuando se plantea como que ha surgido de una mesa salarial y todos sabemos que no hubo discusión en todos estos años en torno a una recomposición”.

Luego los dirigentes del SUTEF se refirieron al recorte en educación, mencionando “la cantidad de horas cátedra a las que se les ha dado de baja y la cantidad de cargos que no se renuevan”. Indicando que “esto no solo es falta de trabajo para los compañeros, es falta de condiciones pedagógicas para los alumnos”. En el mismo sentido dijeron que “obviamente el trabajador es el primero que siente el impacto” por la falta de trabajo, pero aclarando que también tiene consecuencias “en la educación de los alumnos en las escuelas y en las condiciones de aprendizaje, que no están garantizadas”.

De igual forma mencionaron la situación del IPES Florentino Ameghino, que continúa intervenido y para el cuál se llamó a concurso con el objetivo de cubrir cargos, denunciando “la violación a la autonomía en una institución, porque están sacando los concursos para cubrir cargos al margen de lo que está establecido en base a su autonomía y las resoluciones”, señaló Horacio Catena.

El secretario General recordó que el sábado último hubo un Congreso Provincial de Delegados, donde se podrían haber definido medidas para el reinicio de las clases luego del receso invernal, pero se decidió “dar mayor debate, hasta el jueves, para poder llegar hasta el último compañero y el último turno; para poder determinar cómo se inicia el plan de lucha exigiendo la apertura de la discusión salarial. Y no decimos la reapertura, porque eso sería si en algún momento se hubiera discutido, pero en la provincia hace dos años y medio que no se discute salario”, aseveró.

Catena estimó que seguramente iniciarán el plan de lucha “con alguna medida de acción directa”, pero dijo que “además se planteó una agenda con distintas medidas como puede ser una jornada de protesta donde cada institución defina como hacerlo, de acuerdo al problema que tiene; porque además del salario hay problemas específicos en cada institución”, señaló. Indicando que también programarás “movilizaciones a las que iremos poniendo fecha” y “un amplio espectro” de formas de manifestarse.

Los dirigentes docentes también mencionaron un retraso en las titularizaciones que se habían anunciado “porque el perezoso Ministro (Diego Romero) y la perezosa gobernadora (Rosana Bertone) no le pusieron la firma”; aunque indicaron que el retraso puede ser “por pereza o por perversión”. Denunciando finalmente que, mientras se retrasan las titularizaciones de los docentes, la secretaria del Ministro de Educación no tuvo la misma suerte y la han nombrado en planta, a cargo de un programa que no conoce, así que parece que la cosa está mal para algunos, pero para otros no”, concluyó.