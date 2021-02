Docentes se refirieron a la presencialidad

El SUTEF cuestionó nuevamente las condiciones en las que se daría la vuelta a la presencialidad según “la decisión del Ministro Trotta”, dijeron en un comunicado. Dicen que “el retraso en la vacunación, de todo el personal docente y no docente, la falta de diálogo y consulta con la comunidad educativa y la falta de una discusión paritaria nacional, no presentan un buen panorama para la apertura sin riesgos”. También confirmaron, a nivel provincial, una nueva convocatoria de la mesa técnica.

Desde el SUTEF se refirieron a la vuelta a la inminente vuelta a la presencialidad, con un comunicado donde advirtieron que “la decisión del Ministro Trotta de abrir las escuelas y volver a la presencialidad es un hecho. Desde diciembre recorre el país expresando y acordando esta posición”, dijeron los docentes fueguinos.

Más adelante señalan en el texto que “la implementación de la misma se está delegando a cada jurisdicción o, lo que es peor, se deposita la carga en la conducción de cada establecimiento”, dijeron desde el SUTEF.

Indicando luego que “el retraso en la vacunación, de todo el personal docente y no docente, la falta de diálogo y consulta con la comunidad educativa y la falta de una discusión paritaria nacional, no presentan un buen panorama para la apertura sin riesgos”. En el mismo sentido dicen los docentes de la provincia que “las escuelas se abren con recursos, no con discursos”.

Los dirigentes del SUTEF también confirmaron una nueva convocatoria del Gobierno a la mesa técnica, para intentar avanzar sobre los diferentes temas en debate. Lo hicieron al señalar que “A última hora del día de ayer, 12 de febrero, hemos recibido convocatoria a Mesa Técnica Salarial para el día miércoles 17 de febrero a las 16 hs.