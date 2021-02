Docentes se manifestaron en toda la provincia

Esta mañana el SUTEF se manifestó en toda la provincia, con caravanas de vehículos que recorrieron las calles de las tres ciudades. El tema salarial y las condiciones para la vuelta a clases presenciales, fueron parte de los reclamos. Los y las docentes esperan la continuidad de las paritarias, aún sin fecha confirmada para una nueva reunión.

La secretaria Adjunta del SUTEF Río Grande, Soledad Rottaris, indicó que la conclusión que sacaron para esta etapa del año fue “que debería trabajarse en un comité mixto, junto con el Gobierno de la provincia, con Salud, con Educación, con padres y docentes; porque queremos una vuelta cuidada. Porque el discurso para afuera suena lindo, pero no se ve en los recursos que se han bajado a las instituciones”, indicó en referencia a la preparación para la vuelta a clases.

Recordó que con la llegada de la pandemia “lo primero que nos dijo el Estado fue que teníamos que cuidarnos, pero hoy no tenemos las vacunas, no sabemos cuándo van a estar y los docentes no estamos en el orden de prioridad”. También se refirió a la situación de los y las docentes de las instituciones educativas privadas, mencionando que “es claro que dependen también de nuestros reclamos, porque en esas empresas se manejan con bajada de línea y lamentablemente no pueden salir a reclamar, como lo hacemos nosotros”.

Respecto del tema salarial, la representante del SUTEF recordó que, frente al ofrecimiento del Gobierno “de llevar el salario de un docente de 34 a 38 mil pesos, automáticamente dijimos que era insuficiente porque claramente es imposible subsistir con eso. Ellos mencionan el ítem que salió después de agosto por ayuda para material didáctico, que es de 4 mil pesos, pero nosotros sabemos que eso lo estamos utilizando para pagar Internet y se dio específicamente para eso”, remarcó.

Comentó la sindicalista el resultado del Congreso Provincial de Delegados y Delegadas que realizaron, indicando que allí se escuchó la opinión “de todos los docentes de la provincia y su preocupación, por este retorno con una vuelta a una especie de normalidad que no es real. Porque lo que cambió de marzo del año pasado a este momento es que tenemos más de 300 muertos, y eso tampoco está siendo considerado”, expresó la sindicalista.

Sobre el protocolo que se propone dijo que “genera mucha incertidumbre, veremos si en la capacitación que se dará podemos sacar más recursos y respuestas. Con un manual siempre quedan dudas y sugerencias que queremos aportar, por eso si lo hubiéramos hecho en conjunto tendríamos muchas más respuestas para para dar”, indicó.

Rottaris dijo que hasta el momento no tienen una nueva convocatoria para continuar con las negociaciones paritarias, entendiendo que “deben convocarnos en las próximas horas, no deben tardar más si es que quieren tener –como lo han planteado- un diálogo en armonía y para llegar a diferentes soluciones”.

Mencionando por último que, entre las medias resueltas por el Congreso del gremio, están “el estado de alerta y movilización, así que todas las actividades gremiales que vayan surgiendo en conjunto con nuestros compañeros docentes estarán siendo publicadas, de acuerdo a lo que surja en la semana y de la convocatoria a paritarias”