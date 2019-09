Docentes se manifestaron ayer

Docentes de distintos niveles montaron ayer una radio abierta en Río Grande, para expresar su acompañamiento a los reclamos de los trabajadores estatales de Chubut. Compararon la situación vivida en esa provincia con hechos ocurridos recientemente en Tierra del Fuego. También renovaron los reclamos a las autoridades locales y nacionales.

Franco Tomasevich, secretario Gremial del SUTEF Río Grande, en el marco de la radio abierta que llevaron adelante por lo sucedido en la provincia de Chubut, comenzó recordando que junto con otros sindicatos docentes estaban pidiendo “que salga un paro nacional, es lo que le reclamábamos a nuestra organización madre la CTERA, porque entendemos que la política de ajuste en educación, a los estatales y los trabajadores en general, son transversales a todas las provincias”, advirtió.

Aseguró que se trata de políticas que “se están dando a lo largo y ancho del país, entonces nosotros pedíamos una medida de este tipo. Obviamente también repudiamos los hechos de violencia que ocurrieron, pero no solamente eso también repudiamos el silencio de los gobernadores, de las legislaturas, porque nosotros también sufrimos esto en Tierra del Fuego con hechos muy parecidos”, señaló.

El secretario Gremial del sindicato docente dijo que “las políticas de ajuste son las mismas y se aplican de la misma forma. En 2016 nosotros también, por la negativa de los gobiernos a dialogar, tuvimos que salir a la calle para hacer sentir nuestro reclamo y se dieron situaciones muy parecidas. Con patotas afines al gobierno, que salieron a reprimirnos de la misma manera que cuando utilizan la policía contra las organizaciones que reclaman”, repasó.

Tomasevich manifestó que “es claro que se trata de patotas, no de trabajadores. Porque los trabajadores reclaman por sus derechos, no van a pegarle a otro trabajador. Lo entendemos de esa manera, no comprendemos la lógica de un trabajador que responda a la patronal. No entendemos ese modelo de sindicato, por eso estamos donde tenemos que estar y no solamente recibimos el ataque del Gobierno provincial, sino también el silencio de la justicia en el ataque al sindicato”, denunció.

El gremialista dijo que en el sector se sienten “víctimas de estas medidas que afectan a los docentes y a los trabajadores en general. Esto también afecta al sistema educativo, se nota en el estado de las escuelas, en el nivel del salario docente, en que no respetan la carrera, no convocan a discutir a sectores muy importantes de la sociedad como lo somos los docentes”, repasó.

“Somos quienes conocen la problemática que atraviesa al sistema educativo y tenemos mucho para aportar, sin embargo no somos convocados y ahí se nota la política que implementan de destrucción de la educación pública. En este caso con el gobierno de Rosana Bertone en Tierra del Fuego, con el gobernador de Chubut en su provincia y lo mismo sucede en distintos puntos del país”, puntualizó el dirigente del SUTEF.

En otro orden dijo que “en el mismo sentido fueron las exoneraciones de nuestros compañeros, entendemos que por eso tenemos que seguir reclamando por su situación. Tuvimos 17 compañeros exonerados y ahora seguimos sufriendo la presión contra quienes hacemos paro, contra quienes reclamamos por nuestros derechos, por mejorar el estado de las escuelas”.

Para finalizar reivindicó “la reunión que mantuvimos durante el fin de semana con el gobernador electo (Gustavo Melella), porque la docencia pudo plantear los temas que entiende que son prioritarios. Después de toda esta política de destrucción de la educación pública que se vino llevando adelante estos años, lo que reivindicamos es eso que haya un compromiso de apertura al diálogo que es lo que venimos reclamando”.

Tomasevich concluyó recordando que “tenemos una ley de paritarias que regula la forma como se debe llevar adelante ese diálogo, porque creemos que en ese ámbito no sólo se debe hablar de salarios, sino también de la cuestión pedagógica y del convenio colectivo de trabajo. Esa es la importancia de las paritarias, también se comprometieron a trabajar de acá diciembre para no repetir lo que sucede todos los años en febrero o marzo cuando llegamos con el tema salarial sin resolver. Por eso fue un encuentro positivo, con una amplia participación de compañeras y compañeros”, finalizó el dirigente del SUTEF.

Vale mencionar que, en la radio abierta que se instaló en la esquina de Rosales y Fagnano –frente a Radio Nacional de Río Grande- se hicieron presentes también integrantes de la ADUF – CONADU histórica y del Partido Socialista de Trabajadores Unificado.