Docentes resolvieron el no inicio de clases

El Congreso Provincial del SUTEF resolvió rechazar la oferta del Gobierno y no iniciar el ciclo lectivo. No conforma la respuesta sobre el tema salarial y las condiciones sanitarias para la vuelta a clases. Mientras tanto siguen las medidas en toda la provincia con caravanas, pronunciamientos en las redes y concentraciones en las instituciones educativas.

“En principio hay que decir que como actividad gremial el Congreso fue muy bueno, en cuanto a la participación, a las consultas que fueron masivas; la verdad es que como conducción provincial y de las seccionales no tenemos más que agradecimientos para las compañeras delegadas y los compañeros delegados de todos los establecimientos y los referentes”, señaló el secretario General del SUTEF a nivel provincial, Horacio Catena, una vez concluido el Congreso Provincial de Delegados, Delegadas y Referentes del gremio.

Luego indicó que “el resultado en términos políticos es el rechazo a lo que ofertó el Gobierno y el planteo de no inicio, con una serie de acciones, dado que no están dadas las condiciones –de acuerdo a lo que evalúa la docencia- no solo por la cuestión salarial, sobre lo cual ya hemos hecho pública nuestra posición, sino además por las cuestiones de índole sanitaria y todo lo demás”, remarcó el representante de los docentes.

Catena explicó que, por esta circunstancia, se declararon en “estado de alerta, movilización y asamblea permanente; el Congreso también lo está, y yo estoy en este momento camino a dar la respuesta al Ministerio de Educación y veremos cuál es el escenario de negociación que plantea el Ejecutivo, si habrá una nueva mesa, si habrá mayores esfuerzos y mejorarán la propuesta; pero mientras tanto las acciones continúan con caravanas provinciales en el día de mañana, con algunas otras actividades por institución y concentrando una hora antes en cada institución, para poder hacer visible en cada una de ellas, con cartelería, trabajo en las redes y posteriormente a las 18 horas en los puntos de encuentro que tenemos para las caravanas estaremos participando como lo venimos haciendo”, expresó el titular del SUTEF.