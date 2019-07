Docentes reclaman por el cobro de sus salarios

Integrantes del SUTEF volvieron a presentarse en la Delegación del Ministerio de Educación en Río Grande, para reclamar por quienes “tomaron horas y cargos y no cobran sus haberes”. Aseguraron que hay quienes están sin cobrar desde principios de año y algunos incluso desde el año pasado. La secretaria Adjunta Verónica Andino mencionó que se trata de “una situación realmente crítica la que atraviesan nuestros compañeros y compañeras, por eso hacemos responsable de esta situación al Ministerio de Educación –concretamente al ministro Diego Romero- y a la gobernadora de la provincia”.

“Estamos llegando a la finalización de la primera parte del año y aún hay compañeros y compañeras en toda la provincia que no han cobrado como corresponde sus haberes”, señaló, una vez más, la secretaria Adjunta del SUTEF Provincial Verónica Andino. Por ese motivo los docentes se presentaron nuevamente en la Delegación del Ministerio de Educación, en la ciudad de Río Grande, para reclamar que se regularice la situación.

La dirigente gremial dijo que se trata de docentes que “han tomado cargos y horas al inicio del año, incluso hay docentes que han tomado cargos y horas el año pasado, y aún no han cobrado como corresponde esos haberes en una situación tan compleja como la que estamos atravesando, y con un congelamiento salarial en estos tres años y medio”.

Andino mencionó que se trata de “una situación realmente crítica la que atraviesan nuestros compañeros y compañeras, por eso hacemos responsable de esta situación al Ministerio de Educación –concretamente al ministro Diego Romero- y a la gobernadora de la provincia (Rosana Bertone) por no encontrar los caminos para dar solución y respuestas inmediatas a estos trabajadores de la educación, quienes cuando comenzamos a transitar el mes de julio no han cobrado los cargos y horas que tomaron”, remarcó la secretaria Adjunta.

Andino dijo en su momento que “lamentablemente esto viene pasando históricamente, pero en estos últimos años viene siendo mucho peor. Estamos terminando junio y hay muchos docentes -creemos que más de 150- que no están cobrando”.

Confirmando luego que se presentó “un nuevo listado, porque aunque parezca ilógico nosotros somos quienes estamos presentando esta información que el Ministerio de Educación ya tiene porque la recibe de las distintas instituciones educativas”, aseveró. Explicando igualmente que “desde las escuelas salen todos los días los nombres de aquellos que tomaron cargos, quienes cambiaron de horas y todos los movimientos constantes que se dan”.

“Entonces el ministerio es el primero que recibe esta información, no necesita que vayamos nosotros. Sin embargo lo hacemos por una necesidad de agilizar el cobro de los compañeros, pero evidentemente no hay un problema administrativo sino una definición política. Por eso les responden que están analizando en el presupuesto si están en condiciones o no de darles un adelanto a quienes no cobran. Pero nadie contrata una persona para que trabaje si no va a tener el dinero para pagarle. Sin embargo el Estado lo está haciendo, hace meses que los compañeros y las compañeras están trabajando y todavía no han cobrado con regularidad”, insistió.