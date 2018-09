Docentes reclaman aumento y rechazan “muffins”

Docentes de diferentes escuelas rechazaron, en las redes sociales y en las propias escuelas, un obsequio que les envió el Gobierno por su día. Se trató de una “magdalena” con una tarjeta de salutación. Los maestros devolvieron el regalo reclamando “paritarias”, “aumento salarial”, “cese de persecuciones”, entre otras cuestiones.

Desde el SUTEF entendieron que la manifestación en redes sociales y en las escuelas obedeció a que “docentes indignadas e indignados ante el desprecio demostrado por el gobierno en el día del Maestro”.

Recordando que “en Tierra del Fuego el gobierno de (Rosana) Bertone y (Juan Carlos) Arcando nunca en lo que va de su mandato recompuso el salario docente”. Mencionando además que “asumieron en diciembre del 2015. Ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018 recompusieron el salario de los maestros”, remarcaron.

Mencionaron que “Un maestro, una maestra en Tierra del Fuego no tiene recomposición salarial desde hace casi 3 años”. “Este gobierno que ya demostró que no le interesa en lo más mínimo la calidad de vida de docentes y alumnos”, aseguraron.

En las redes sociales se pudieron leer comentarios como: “Sin aumento, congelados los salarios, destrucción de la caja , cambiaste el régimen jubilatorio y encima me insultas con un muffins, no tenés cara”.

También: “SOY DOCENTE … soy una persona q labura q se gana la comida q llevo a la mesa digna y honradamente. No necesito de este gobierno ningún tipo de regalo. Quiero lo q me corresponde y como corresponde. Hace 2 años y 11 meses que no recibo un aumento salarial y HOY ….el gobierno de Tierra del Fuego me regala ..muffins … por el día del maestro.