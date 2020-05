Docentes privados se refirieron a su situación

Desde el SADOP se refirieron a los temas que preocupan a los docentes del sector privado. Hablaron sobre el pago de salarios, las sumas otorgadas al sector como paliativo, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. Recordaron que “las clases nunca se suspendieron” y aseguraron que las tareas se multiplicaron para los trabajadores de la educación. En ese sentido expresaron: “nos preocupa mucho la salud física, la salud mental, la economía y todas las condiciones en las que se encuentra cada hogar”.

“El reclamo de la patronal no es algo nuevo, viene desde el año pasado. Pero ese es un tema que tendrán que resolver ellos. Nosotros estamos trabajando en pos que a las y los docentes, llegado el momento, no les falte el salario y para que no haya ningún tipo de baja”, dijo la titular del SADOP, sindicato que representa a los docentes del sector privado, refiriéndose al plateo que hicieron los representantes legales de algunas escuelas privadas por la deuda que el Gobierno mantiene con ellos, y a la situación de los trabajadores del sector.

Luego se refirió a los temas que preocupan al sindicato, mencionando que: “Nuestra mayor preocupación es el salario, que se cumpla en tiempo y forma, en segundo lugar la fuente laboral y que ningún docente pierda su cargo o sus horas en la institución educativa en la que se encuentre, en tercer lugar las condiciones ambientales y de trabajo”.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se transmite por Radio Universidad, Andrea Cabrera también indicó que “en ese sentido estamos trabajando, hablando con las compañeras y los compañeros. Realizamos una comunicación con cada uno de los establecimientos para saber en qué estado se encuentran, como para poder hacer frente a la situación, y si no saber en qué plan están pensando como para ir adelantándonos”, dijo respecto de la necesidad de garantizar el pago de los haberes.

Señaló que por el momento “las escuelas están abonando y haciendo frente tanto a los salarios cómo a los distintos tipos de recomposiciones que se están dando a los docentes estatales”. Expresando igualmente preocupación “por la situación que estamos atravesando, no solamente desde el punto de vista económico por la situación que atraviesan los docentes –que tiene muy poca visibilización- y hablo no solo de los docentes de Tierra del Fuego del sector privado, sino de los de todo el país y todos los sectores; que está muy lejos de ser la óptima”, advirtió.

Mencionó que en el contexto de cuarentena “las clases nunca se suspendieron, eso es algo que hay que decirlo, las clases se siguen dando. Lo que se cerraron fueron las escuelas, pero los docentes siguen trabajando, los estudiantes siguen teniendo clases, las familias siguen participando en estas actividades escolares como pueden y en ese sentido nos preocupa mucho la salud física, la salud mental, la economía y todas las condiciones en las que se encuentra cada hogar”.

Cabrera dijo que a partir de una encuesta que realizó el SADOP a nivel nacional “en la que participaron 8 mil docentes de escuelas privadas, tuvimos datos bastante preocupantes que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Más del 63% de los docentes que no tienen su PC propia, docentes que en un 51% tienen tres cursos a cargo, el 44% dijo no lograr desconectar entre su hogar y el trabajo cotidiano. Es como una constante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos el teléfono sigue sonando, la computadora sigue encendida –porque es una computadora familiar que se comparte entre cuatro o cinco personas- hay docentes que dijeron tener un solo celular con el cuál asisten a sus hijos, a su pareja que también tiene que trabajar y es para ellos”.

“Hay muchas cuestiones que existen, pero no se reconocen, no se ven; porque aparte del trabajo están las tareas del hogar, el cuidado de niños, docentes que conviven con pacientes que están en grupos de riesgo en esta pandemia, y un montón de cuestiones que se suman en estas circunstancias”, expresó. Remarcando por último que la situación los llevó a tomar la decisión en la seccional de “abrir un canal para que los docentes y las docentes nos escriban a nuestro mail, para poder ver de qué manera podemos contribuir en otras necesidades, más allá de lo gremial”, concluyó la dirigente del SADOP fueguino.