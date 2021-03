Docentes presentaron informe sobre Covid 19

Según un informe dado a conocer por el SUTEF, hasta el final de la semana pasada 22 docentes y no docentes fueron detectados con Covid 19 positivo en la provincia. El dato surge del informe semanal ampliado y detallado al viernes 26 de marzo elaborado por el gremio docente, en base al sistema implementado y denominado Botón Rojo de la entidad sindical para relevar casos aislados, sospechosos, y positivos.

Desde el gremio aclararon que los datos que reciben “respetan la estricta confidencialidad, se usan con fines puramente estadísticos y no se publican nombres de personal, de cursos, ni de instituciones”, además “no se publican en estos informes los casos puntuales donde se solicita intervención directa del sindicato”.

El informe señala además que al recibir los datos que ingresaron el viernes, “posteriormente a nuestra publicación, la actualización quedó de la siguiente manera: Acumulados 5 días de implementación del Botón Rojo del SUTEF para relevar casos aislados, sospechosos y positivos de Covid, tenemos: Personal docente y no docente positivos Covid -19: 22 Personal docente y no docente aislado: 425 Instituciones afectadas: 74 Grupos de estudiantes aislados: 100”.

Además aclararon que los datos relevados “son de las instituciones de las que recibimos información de forma voluntaria. Puede haber instituciones sin relevar, que tengan más casos de los que relevamos a través del Botón Rojo”, alertaron en el informe publicado por el SUTEF.

En otro orden, mencionaron que han “recibido múltiples y reiteradas denuncias de incumplimiento de protocolos entre los cuales resumimos las siguientes: No se están cumpliendo los 10 días de aislamiento de los contactos estrechos. Recordamos que aun dando negativo el resultado del test, los contactos estrechos deben permanecer aislados por 10 días. Sólo se interrumpe el aislamiento si, y sólo si, el examen médico del caso sospechoso determina que se trata de otra patología diferente a Covid 19”, destacaron.

Mencionando además que “el listado de contactos estrechos no incluye a quienes tuvieron el contacto con el caso sospechoso, desde 48 horas antes en que se detectan los síntomas. Esto representa un gran riesgo de contagios, ya que personal docente y no docente que estuvo en contacto estrecho con el caso sospechoso cuando no presentaba síntomas, pueden estar contagiado y llevar el riesgo a las otras burbujas en las que tienen contacto estrecho”.

También advierten sobre una “mala interpretación de quiénes son considerados contacto estrecho. Si alguien estuvo en contacto con un caso sospechoso por más de 15 minutos en un lugar cerrado es considerado de riesgo, aunque haya usado correctamente el barbijo y haya mantenido el distanciamiento”, señalaron.

Dijeron que “no está garantizada la toma de temperatura al ingreso a la institución. Falta personal para ello y en casos sólo se toma la temperatura en el horario de inicio de la jornada, pero no al personal que ingresa en otros horarios como ocurre con profesores y profesoras en Secundarias y maestros y maestras de Música, Educación Física, etc, en Primarias y Jardines o con grupos que ingresan más tarde”.

Después puntualizaron entre los problemas existentes que “No hay tiempo de ventilación entre turnos. No se realiza ventilación correcta, no se abren las ventanas. Falta de desinfección. Estudiantes en horas libres sin protocolo. Uso de jabones en pan en lugar de jabón líquido. Escasa cantidad rociadores con alcohol (ejemplo 2 rociadores para 18 cursos)”.

También “Baños sin jabón. Baños sin toallitas de papel. Baños sin papel higiénico. Falta de líquidos sanitizantes para que los porteros puedan sanitizar cada 80 minutos las aula. Los pisos de las aulas no se limpian con agua y lavandina en los cambios de turno. Uso incorrecto de barbijo (dejando la nariz descubierta). Falta señalización, carteles informativos. Falta de coordinación de dónde corresponde la realización de los hisopados para docentes que viven en Río Grande y trabajan en Tolhuin”.

El informe concluye solicitando “a toda la docencia que sean garantes del cuidado, del estricto cumplimiento del protocolo. Es la salud y la vida la que está en riesgo. El Botón Rojo está implementado para poder monitorear el estado real de la situación día a día, y prevenir acciones. Por ello es importante relevar los casos positivos y aislados. Además también es para denunciar si hay incumplimientos del protocolo, no duden en utilizarlo para que el sindicato pueda conocer e intervenir de forma inmediata, en caso de ser necesario”.