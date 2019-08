Docentes piden pronta respuesta a los reclamos

La secretaria Adjunta del SUTEF evaluó el paro que realizaron ayer. Aseguró que “fue una medida muy importante” y destacó “las razones por las cuales se convocó”. “Siempre hemos dicho que el gobierno de (Rosana) Bertone, (Juan Carlos) Arcando y la gestión de (Diego) Romero han sido de las peores y ha sido la que más nos ha quitado y la que más daño le ha hecho en educación pública de la provincia”, sentenció. También se refirió a la agenda que tienen para tratar con el gobierno electo.

La secretaria Adjunta del SUTEF, Verónica Andino, se refirió a la medida de fuerza que implementaron ayer los docentes. Aseguró que “Fue una medida muy importante, más allá de los porcentajes que no están precisos por qué todavía faltaban algunos turnos y hay que recabar algunos datos. Pero tuvimos escuelas que estuvieron completamente cerradas, jardines de infantes donde sucedió lo mismo, en la secundaria es un poco más complicado evaluar porque los profesores tienen distintos horarios pero de todas maneras estamos hablando de una medida muy importante”, insistió.

La dirigente docente destacó también el paro “sobre todo por las razones por las cuales se convocó, nosotros venimos reclamando desde principio de año por la falta de pago a distintos compañeros y compañeras. Son cientos que están siendo afectados por esa situación de no cobrar los salarios, también por el reclamo de reapertura de la discusión salarial -algo que es absolutamente urgente y necesario en lo inmediato- y por el desastre que hicieron en relación al pago del aguinaldo y este error que aduce el gobierno que casualmente ha sido sólo con el sector docente”.

En el mismo sentido expresó que “ellos dicen que fue un error en toda la administración pública, pero eso no es cierto. Fue específicamente con el sector docente, un sector que no ha dejado de reclamar. Con compañeros y compañeras que denuncian a través de las redes sociales, de los medios, la situación que estamos atravesando no sólo no salarial sino también en lo pedagógico”. Repasó después la situación planteada “por el recorte de cargos y horas para distintos cursos, por la situación edilicia -donde hay condiciones extremas en muchísimos edificios escolares- por todo eso, la docencia sigue reclamando y eso lo sabe bien el gobierno”, destacó.

Andino advirtió que no van a esperar que se vaya el gobierno actual, para retomar estos reclamos. Dijo que no van a dejar de hacerlo “porque la situación es urgente, extrema, necesitamos respuestas inmediatas. Porque diciembre está, para quien no cobra su salario o para quien recibe descuentos injustificados o incluso para quienes lo cobran completo pero no les alcanza, lejísimo”.

Mencionó que “es eterno, diciembre está muy lejos, falta un montón si lo miramos en términos de pérdida de poder adquisitivo. Sin haber podido recomponer el salario, por eso creemos que tienen que convocar ahora a paritarias no esperar a diciembre. No pueden mirar para otro lado porque están en retirada, ellos asumieron la responsabilidad de gestionar el gobierno hasta diciembre de este año y tienen que hacerlo”, reclamó.

La secretaria Adjunta del gremio docente finalmente comentó que el día sábado tienen un congreso provincial de delegados “donde se va a definir la agenda que va a ser presentada con distintos temas al gobierno electo. Una agenda que hemos construido con nuestros compañeros y compañeras en las distintas instituciones, estamos muy contentos con la participación que han tenido en esta actividad y con el interés que ha despertado la construcción de esta agenda elaborada en forma conjunta y colectiva”.

“Obviamente la cuestión salarial está y como uno de los temas urgentes, lo mismo para la apertura de paritarias completas para discutir también lo pedagógico, los salarial y todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Pero siempre hemos dicho que el gobierno de (Rosana) Bertone, (Juan Carlos) Arcando y la gestión de (Diego) Romero han sido de las peores y ha sido la que más nos ha quitado y la que más daño le ha hecho en educación pública de la provincia. Con lo cual por recuperar hay un montón y es el objetivo. Lo dijimos hace poco esto de recuperar derechos y por supuesto seguimos en ese camino, para lo cual esperamos al menos tener diálogo con el gobierno que entra”, concluyó Verónica Andino.