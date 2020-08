Docentes fueguinos dirigieron carta al ministro de Educación de la Nación

El sindicato docente fueguino dirigió una carta abierta al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. En el texto dicen querer “aportar nuestro «granito de arena» a la discusión del devenir educativo en nuestro país”. Advierten un “marchar errante” en las políticas educativas y desarrollan una serie de propuestas. Aseguran que “esta crisis es la gran oportunidad para que nuestro país vuelva a poner en el centro, de manera estratégica, al sistema educativo público nacional”. Indican que “es posible hacerlo y es con la docencia”.

El texto que los y las docentes fueguinos dirigieron al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, comienza señalando “nos dirigimos a usted a través de esta carta abierta dado que nos fue imposible acceder a una entrevista y poder así intercambiar opiniones, miradas y experiencias desde la provincia más austral de nuestra patria”.

Luego aclaran “Lo hacemos con mucho respeto y humildad, pero con la convicción de querer y poder aportar nuestro «granito de arena» a la discusión del devenir educativo en nuestro país. Desde nuestra organización vemos con mucha preocupación un “marchar errante” que suma incertidumbres y que se aleja de la realidad y la cotidianidad de docentes, alumnos y alumnas”, expresa el escrito firmado por el SUTEF.

Más adelante señalan “Vemos como se deja pasar una gran oportunidad de poner a la Educación Pública en el centro del debate político, pedagógico y estratégico. Con mucha tristeza debemos decir que, tanto en nuestra provincia como en el resto del país, el Estado se encuentra muy lejos de las comunidades educativas, en particular de la docencia”, señala el escrito.

Para pasar a relatar luego que “La docencia en todo el país es pobre, tiene limitado el acceso a los bienes tecnológicos y a la conectividad que la actual situación exige. Sin reemplazar las clases presenciales, todo indica que durante y posteriormente a la pandemia, con variantes, estas necesidades deben transformarse en un derecho que permita que la educación genere igualdad de oportunidades. Ese reclamo, con distintas acciones, distintas metodología, también se realizó en Tierra del Fuego”.

Desde el SUTEF mencionan después que “La docencia en todo el país ya era pobre al inicio de la pandemia y lo es hoy aún más, y en las provincias corren las generalidades del resto del país, conociendo que el costo de vida es diferente en cada región y es más elevado en la Patagonia”.

“Durante la gestión anterior, en nuestra provincia, la docencia tuvo cuatro años de congelamiento salarial. La política de ajuste de Macri a nivel nacional fue replicada en Tierra del Fuego por (la ex gobernadora Rosana) Bertone. El amplio rechazo a estas políticas por parte del campo popular quedó reflejado en las urnas tanto a nivel nacional como provincial”, repasa el texto.

Advirtiendo luego que “Se ha alcanzado a principios del ciclo escolar un acuerdo de recomposición salarial con el actual Gobierno Provincial. El acuerdo fue suspendido debido al contexto de pandemia y la docencia fueguina hizo visible el descontento y el reclamo llevando adelante distintas medidas protesta. La docencia fueguina también mantuvo el vínculo educativo con los y las estudiantes. A través de la lucha docente e insistiendo permanentemente en el camino del diálogo, el sindicato logró que se retomen las mesas de trabajo en el espacio paritario y el compromiso del Gobierno de respetar el acuerdo y continuar con las negociaciones”.

Remarcan desde el SUTEF que “nuestra organización apoya las políticas implementadas en cuanto a todo lo que se hace para atender a los y las más humildes, castigados por la crisis heredada y el “parate” obligado, tanto en lo sanitario, como en el auxilio económico con políticas como el IFE o los ATP”.

“Ahora bien, creemos que esa política no incluyó a la docencia argentina. Los acuerdos paritarios nacionales no sólo son insuficientes sino que no han sido debatidos por regiones y no han atendido a las desigualdades que en los últimos 4 años se profundizaron”, expresa la carta dirigida al ministro Nicolás Trotta.

Para continuar después manifestando “Sr. Ministro, permitamos a las y los docentes de todo el país contar la realidad, lo que viven día a día nuestros alumnos y alumnas en el territorio. Escúchenos y tenga en cuenta lo que hemos producido, sin recursos, en esta situación. Tiene usted la gran oportunidad de darle al Sistema Educativo, a la docencia Argentina, a las y los alumnos, la posibilidad de intervenir, cambiarlo todo en beneficio de las mayorías populares”.

En otro tramo señalan que “es posible y absolutamente necesario que se convoque a la docencia para poder pensar y repensar el sistema educativo. Nunca los intelectuales podrán sintetizar las extraordinarias experiencias acumuladas en este período sin la participación de la docencia que se puso al hombro, como siempre lo hizo, a la Escuela Pública”.

“Sr. Ministro, ¿pensó usted en el tiempo que se está perdiendo en no invertir en, al menos, cuatro temas centrales para poder construir verdaderamente “nuevas normalidades”? Nos atrevemos a dar cuatro temas estructurales donde el Estado Nacional y los estados provinciales deberían acudir de manera urgente, en simultáneo con la atención sanitaria”, manifiestan.

Para pasar luego a detallar esos cuatro temas como “1) Fuerte inversión en infraestructura. Que no sólo construya sino que iguale las oportunidades y el acceso a la educación pública con un alto sentido federal. Que garantice equipamientos y espacios para un Sistema Educativo que eduque a nuestro pueblo.

2) Inversión en los salarios docentes. Es imposible pensar un Sistema Educativo Nacional donde el Estado sólo invierte en sumas fijas y en negro, siendo la paritaria nacional el espacio donde el Estado Nacional debe reflejar el esfuerzo que cubre las verdaderas necesidades de la docencia de todo el país. Pedimos la urgente conformación del Consejo Nacional del Salario Docente para poder aportar desde dónde pueden salir los recursos y políticas para sacar de la pobreza a la docencia Argentina.

3) Reiteramos nuestro pedido de re lanzamiento, ampliado y mejorado, del plan Conectar Igualdad “con producción fueguina” dado que nuestra provincia cuenta con la capacidad instalada para hacerlo hoy. Que llegue a las y los alumnos, alumnas y docentes de todos los niveles y modalidades, como así también, el acceso gratuito a la conectividad, sin ese acceso no hay igualdad de oportunidades.

Lamentamos que se lance un plan para la compra de PCs y laptop con créditos para docentes, ya que es el Estado (empleador) quien debe garantizar las herramientas de trabajo, es una mirada mercantilista y que invita a transferir los gastos laborales desde las patronales hacia las y los trabajadores. La docencia ya está endeudada debido a la pérdida del poder adquisitivo durante los últimos cuatro años y el salario muy por debajo de la canasta familiar.

4) Es necesario y urgente que nos escuchen, los docentes y las docentes de la Argentina somos los pedagogos y pedagogas en la pandemia, somos quienes hemos inventado y puesto en marcha lo que desde el Estado no se hizo. Un Congreso Pedagógico, con un sentido transformador dará, sin dudas, las líneas de trabajo para transformarlo todo a favor del pueblo”.

La carta abierta para Trotta finaliza expresando: “Sr. Ministro, no desconocemos que para hacer todo esto se necesitan recursos, claro que sí. Por eso, impulsamos, apoyamos y militamos que de manera urgente se establezca un impuesto permanente a las grandes fortunas, que se discuta un nuevo sistema impositivo, que se detenga la fuga de capitales, que se investigue a quienes nos endeudaron por generaciones y que todos estos recursos vayan a la inversión transformadora del Sistema Educativo Nacional. La pandemia nos da esa gran oportunidad, no podemos salir de ella igual, ni incluso peor, que cuando ingresamos.

Hoy es cuando todo se hace posible. Esta crisis es la gran oportunidad para que nuestro país vuelva a poner en el centro, de manera estratégica, al sistema educativo público nacional. Sr. Ministro, hoy es cuando es posible hacerlo y es con la docencia”, concluye la misiva.