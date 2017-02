Los docentes comienzan hoy con asambleas en las escuelas, convocadas por el SUTEF. Analizarán los pasos a seguir y los reclamos planteados en el sector. El tema salarial y las paritarias estarán en el temario.

La conducción del sindicato docente de Tierra del Fuego advirtió que el inicio de clases depende de la convocatoria a paritarias, asegurando que hasta el momento no hay información oficial en ese sentido; reclaman un aumento “superior al 35 por ciento” mientras denuncian que el sector fue “postergado de la discusión salarial en todo 2016”.

La secretaria Adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, Verónica Andino, dijo que la situación “en el ámbito nacional y provincial es complicada” y adelantó que los docentes evaluarán desde el lunes las posibles medidas.

“Una de las preocupaciones que tenemos es que no hubo paritarias durante todo el año pasado, incluso tuvimos que llevar ese pedido a la justicia y no hemos tenido ni siquiera respuesta”, recordó la dirigente del SUTEF.

Después indicó que el desarrollo de las asambleas dependerá “de la información que llevemos y de los debates que se lleven adelante en las escuelas, para saber cuál será el plan de lucha que llevemos adelante este año con un escenario tan complicado a nivel nacional y provincial”, insistió Andino.

Por su parte el secretario General del gremio, Horacio Catena, en declaraciones a Radio Nacional destacó que hasta el momento no tienen “fecha de paritaria ni hay convocatoria, obviamente es un problema de los docentes y de los estatales de Tierra del Fuego y de toda la Argentina en su conjunto”, manifestó.

“Si no nos convocan no podemos discutir, el año pasado quisimos discutir no sólo el tema salarial sino el presupuesto educativo y las comisiones pedagógicas y ningún sector obtuvo más que los 2.500 pesos en negro que dio el Gobierno. Esta política de ajuste lleva un año y dos meses para nosotros, porque la última recomposición docente fue en diciembre de 2015”, advirtió.

Para finalizar anticipó que el pedido de recomposición “será superior al 35%, seguramente vamos a pedir más porque tenemos que discutir lo que no se discutió el año pasado”. “No es responsabilidad nuestra el inicio o no del ciclo lectivo, hace un año el Gobierno nos convocó y ofreció cero por ciento de aumento. Ahora la responsabilidad es del Gobierno, no por una cuestión caprichosa nuestra, sino por una cuestión objetiva de la realidad”, concluyó Catena.