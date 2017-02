Docentes advierten sobre preocupante panorama para el inicio de clases

Desde el SUTEF dieron un preocupante panorama en el primer día con los docentes en las escuelas. La secretaria Adjunta del gremio, Verónica Andino, aseguró que “la mayoría de las escuelas no están en condiciones”. También se refirió a la “baja de cursos” y docentes que se quedaron sin trabajo. En esta semana se definen las medidas que tomarán.

“La verdad es que la situación no es diferente a la de otros años, nos encontramos que la mayoría de las escuelas no está en condiciones. Hubo muchos docentes que no pudieron cumplir horario en su institución y se tuvieron que trasladar a otra, como sucedió en la Escuela 14, el Jardín 26 y el Colegio Antártida Argentina; por nombrar solamente uno de cada nivel”, comenzó relatando la secretaria Adjunta del SUTEF a nivel provincial, Verónica Andino.

Mencionó que “la Escuela 14 es todo un símbolo, estuvo varios meses cerrada y en arreglo, es la escuela en la que supuestamente el Gobierno invirtió tanto dinero y sin embargo sigue teniendo los problemas que tenía”, remarcó, indicando que “ni siquiera pudieron quedarse los docentes porque no tienen agua en los baños”.

Andino dijo que como gremio estuvieron recorriendo las diferentes instituciones y pudieron encontrarse “con compañeros que se estuvieron enterando de lo que sucedió durante el receso, y con muchos otros que se quedaron en la provincia y ya tenían conocimiento del paquete de leyes que se presentó desde el Ejecutivo”.

La dirigente docente dijo que ahora se embarcarán “en discutir todos los temas que están pendientes, como la paritaria y la recomposición salarial entre los temas centrales, pero también todas las medidas que ya están proyectadas a nivel nacional y que nosotros discutiremos para ver si adherimos y de que manera vamos a encarar el año”, adelantó.

Luego se refirió a la situación que se encontraron algunos docentes de media, quienes fueron afectados por la “baja de cursos”. La sindicalista señaló que es “una de las consecuencias de lo que nosotros venimos planteando desde el año pasado. Hay muchísima gente que ha dejado la Isla, muchos docentes que han tenido que definir volver a sus provincias y además no se ha tenido en cuenta ni las trayectorias escolares de los alumnos, ni las necesidades que tienen muchos alumnos; sobre todo en las escuelas secundarias”.

Dijo que se trata de estudiantes “para los que había algunos trayectos específicos, con programas que se venían aplicando desde hace unos años y que habían garantizado que esos alumnos pudieran terminar la escolaridad. Ahora la verdad es que piensan meterlos a todos en una misma aula, reagrupar a esos jóvenes, y eso implica obviamente menos carga horaria de profesores, la caída de preceptores, de tutores, y toda una situación muy complicada”, advirtió.

Para concluir dijo que tienen prevista una reunión este miércoles con “los delegados y también con los referentes de las escuelas, para analizar las medidas planificadas a nivel nacional y trabajar la posibilidad del no inicio; la movilización que está prevista desde la CGT, el paro internacional de mujeres; entre otras cuestiones”.

Señalando por último que también se debe definir el porcentaje de aumento a reclamar y en ese sentido mencionó que ya el año pasado “teníamos definido un porcentaje del 50 por ciento como reclamo”. La dirigente del SUTEF sumó que no tuvieron recomposición “desde finales de 2015”, además del “escenario de inflación que venimos teniendo” y dijo que el porcentaje a solicitar rondará “entre el 50 y el 60 por ciento, ya que si tenemos en cuenta lo que se ha perdido de poder adquisitivo tendríamos que hablar de porcentajes aún mayores”. “La otra alternativa es que los 2500 pesos que dio el Gobierno el año pasado se incorporen al básico”, concluyó.