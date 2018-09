Discurso de Macri: “Un proyecto agotado”

El jefe de bancada del bloque del FPV sentenció que el de Macri es “un plan fracasado”, y consideró los anuncios de ayer como “manotazos de ahogado”. Avizora un pronóstico “muy malo”, sin rumbo ni político ni económico. Como oposición seguirán velando por la institucionalidad para que Macri termine su mandato, pero “estamos a la deriva”, alertó. También respondió a las críticas del diputado Stefani a la gobernadora Bertone, por la posibilidad de resguardar los fondos de la provincia fuera del país, lo que el presidente del PRO calificó como antipatriótico. “Es una contradicción ser de Cambiemos y hablar de patriotismo”, disparó Bilota.

Río Grande.- “Es un plan fracasado y están dando manotazos de ahogado”, opinó por Radio Provincia el legislador Federico Bilota (FPV) de los anuncios de ayer del presidente Macri.

“El pronóstico que uno avizora es muy malo, con una falta de credibilidad absoluta, y no se sabe el rumbo, que es lo principal que tiene que tener un proyecto político y un plan económico”, sostuvo.

“Uno esperaba otro tipo de medidas y no estas, con cero autocrítica de dónde estamos parados. Hoy tenemos que retroceder veinte casilleros”, afirmó.

Para Bilota “este proyecto, si alguna vez existió, está agotado. Nadie pone en dudas que el gobierno de Cambiemos va a seguir hasta diciembre de 2019 y nosotros no vamos a velar para que se mantenga la institucionalidad, pero eso no significa que el ciclo político esté absolutamente terminado. A veces los ciclos políticos no coinciden con los mandatos. Yo no quiero que se vayan, quiero que no sigan tomando medidas que afectan al consumo de los argentinos y a los que más necesitan”, reclamó.

Lo cierto es que, sin perspectivas de desarrollo ni un plazo para la recesión, “estamos a la deriva. Mínimamente este gobierno debería haber tenido un poco de autocrítica por cómo llegamos a esta situación. No hay credibilidad, están anunciando cambios de ministerios y eso es cambiar figuritas, es cambiar algo para no cambiar nada. No hay visión estratégica de hacia dónde va el país”, insistió.

“No sé en qué país viven o en qué país creen que estamos todos los argentinos. Ya no hablamos de una posible reactivación sino de una crisis que se va a profundizar y cuál va a ser el impacto, cuánta gente va a quedar bajo la línea de pobreza y cuánta va a quedar sin trabajo. Han tenido todas las herramientas que necesitaron para gobernar, no lo hicieron y los coletazos los van a tener todos los argentinos”, fustigó.

También ve complicaciones en la provincia, porque “ya el gobierno nacional mantiene una deuda importante, se están anunciando restricciones en la obra pública y es compleja la situación”.

Recordó que “Cambiemos hizo campaña sobre dos pilares, uno fue la pobreza cero y otra fue eliminar la grieta entre los argentinos. Hoy tenemos más pobreza que en 2015 y se han encargado de ensanchar la grieta permanentemente. Es muy perverso, porque el problema no es la herencia sino el heredero. Todos los índices han empeorado y hemos retrocedido como país. Uno no avizora ningún indicador que haya mejorado desde diciembre de 2015”, subrayó.

Respecto de la causa de los cuadernos, a los que hizo referencia Macri, concedió que “hay funcionarios muy bien condenados del gobierno anterior y, si hay más casos de corrupción, que se investiguen, pero si quieren solamente investigar la corrupción, que se presenten a un concurso para ser fiscales, pero ellos se presentaron para conducir un país”, enfatizó.

“Desde el peronismo más que nunca tenemos la obligación de generar una alternativa para 2019 para que volvamos a tener parámetros de normalidad en el país, desde una oposición republicana. La gobernadora está articulando muy bien a nivel nacional y es una actora fundamental del armado que se está haciendo con dirigentes que pueden dar muchísimo para el país. El pueblo argentino está esperando una alternativa y no se puede presentar como única opción este fracaso”, dijo.

“Hay que estar muy atentos a las medidas que se van a tomar porque no van a ser solamente las que anunció Dujovne, porque evidentemente esto no va a dar respuesta. Estamos con una falta de credibilidad absoluta, los mercados no responden, no hay financiamiento externo y no hay plata ni siquiera para sostener el dólar. Nos queda un año largo y esa es la incertidumbre que tienen, no sólo los gobernadores, sino la gente”, sentenció.

“Es una contradicción ser de Cambiemos y hablar de patriotismo”

El legislador también respondió a las acusaciones de falta de patriotismo de parte del diputado Héctor Stefani hacia la gobernadora Bertone, por analizar un resguardo de los fondos fuera del país. “Es una contradicción ser de Cambiemos y hablar de patriotismo. Si el diputado quiere ser patriota en serio, debería exigirle a los ministros del Gabinete nacional que traigan sus dólares del exterior y den el ejemplo, o hacer algo para recuperar los más de 52 mil millones de dólares que Cambiemos hizo fugar del país desde que asumieron”, desafió.

“Más que criticar por cómo los fueguinos podemos resguardar nuestros recursos, Stefani debería preocuparse por el país que nos está dejando Cambiemos, con una inflación de más del 40%, una devaluación de la moneda del 300%, una tasa de interés del 60%, un riesgo país de 800 puntos y con una deuda externa del 60% del PBI. Es el colmo que quienes son responsables de estar llevando el país al abismo quieran dar clases de ética y patriotismo en la Provincia”, cuestionó.

“Decir que nuestra provincia debería estar agradecida por recibir 900 millones de pesos más es tomarnos de estúpidos a los fueguinos. Esos recursos son remitidos en concepto de coparticipación federal, que es una transferencia automática en virtud de la ley nacional de coparticipación, que obliga al Gobierno central a girar esos fondos a las provincias. No es una dádiva ni un favor de Cambiemos, es una obligación legal, y que por cierto con una inflación del 40% esa diferencia es casi nula”, replicó, ante los reiterados discursos sobre la “ayuda excepcional” que le ha dado el gobierno central a Tierra del Fuego.

“El Gobierno nacional le debe a la provincia más de 700 millones de pesos, como dijo la Gobernadora, y no lo vi al diputado gestionando para que se transfieran esos recursos en tiempo y forma, ni cuando nos sacaron los fondos de la soja”, le reprochó.

“Gracias a las decisiones que el Gobierno provincial tomó oportunamente podemos tener hoy una cierta independencia económica para hacer frente a las medidas que está tomando Cambiemos y que están golpeando a todos los argentinos. La gobernadora Rosana Bertone va a defender los recursos y el futuro de los fueguinos y, si para eso necesita resguardar los depósitos que la provincia tiene en dólares, lo va a hacer sin dudarlo”, concluyó.