Dirigentes químicos no pudieron entrar a la planta de Tecnomyl

Los dirigentes del Sindicato de Químicos y Petroquímicos formalizaron una denuncia porque la empresa Tecnomyl les negó el ingreso a la planta. Mañana concurrirían con un escribano para constatar la situación. Además reclaman que se designe un negociador para destrabar el conflicto.

Javier Álvarez, secretario General del gremio que representa a los trabajadores químicos y petroquímicos, mencionó que hoy pretendieron los representantes gremiales ingresar a la planta “para ver en que condiciones están trabajando los muchachos que son bajo convenio y cuatro trabajadores que contrataron asegurando que es para una línea nueva, que nosotros sabemos no existe y entonces queríamos corroborar que no fue para hacer el trabajo que no hacen los compañeros que están afuera por la medida”.

Dijo que solicitaron el ingreso a la planta, pero “la empresa señaló que ningún representante gremial podía entrar”. Por esa circunstancia los dirigentes del gremio formalizaron una denuncia en sede policial y hoy “en algún momento del día nos presentaremos con un escribano para constatar esta situación”, anticipó el dirigente químico.

De igual forma Álvarez confirmó que le manifestaron a la empresa la preocupación de los trabajadores “por el tiempo que se lleva sin producción y fundamentalmente porque no ponen a ningún representante para tratar de buscar una solución al conflicto”.

Nuevamente el dirigente químico confirmó la disposición de los trabajadores “para sentarnos a dialogar y buscar una solución”. Aclarando que siempre será “defendiendo nuestros derechos y reclamando que el sueldo sea liquidado como corresponde”.

El secretario General también reclamó “que se respete el derecho a huelga” y que Tecnomyl no intente reemplazar a los trabajadores que sostienen la medida, con personal contratado. Asegurando por último que harán todo lo necesario “para que la empresa cumpla con la ley” y para que “volvamos a trabajar”.