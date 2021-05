Dirigentes gremiales pidieron reunión urgente con Melella

En la ciudad de Ushuaia, se llevó adelante una nueva reunión de dirigentes de distintos sindicatos que representan a las trabajadoras y los trabajadores del sector público –tanto provincial como municipal- para analizar la situación de la obra social. Se elevó un petitorio dirigido al gobernador, Gustavo Melella, pidiéndole una reunión con carácter urgente. Hasta tanto eso ocurra, los gremios se declararon en estado de “alerta y movilización”.

Ushuaia (Desde las Bases).- “Esto lo está padeciendo justamente la gente que más lo necesita, la gente más vulnerable, la gente que está enferma, la gente mayor; entonces pasan cosas que ameritan que de alguna forma se tomen resoluciones de una vez por todas”, indicó el secretario de Previsión Social del SOEM, Horacio Gallegos, refiriéndose a la decisión de diferentes sectores de reunirse con diferentes sectores gremiales, para analizar la situación de la OSEF.

El dirigente municipal, en declaraciones a FM “Aire Libre”, dijo que les preocupa “puntualmente el tema de los servicios para los afiliados, porque prácticamente están cortados todos los servicios, las farmacias, entonces es esa nuestra realidad”, aseguró el referente del SOEM. Recordó que “todos usamos la obra social y lo que uno ve y lo que nos transmiten los compañeros, es que hay gente mayor que no está contando con el dinero para los remedios y es la gente mayor, la más vulnerable”, remarcó.

Gallegos manifestó que “obviamente, eso de alguna forma genera ya preocupación, malestar, se está generando bronca. Es por toda esa situación que tiene que pasar una persona que hizo aportes durante toda la vida, y hoy que necesita la obra social, la obra social está ausente”, indicó el representante de los municipales de Ushuaia.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel provincial, Carlos Córdoba, al ser consultado en Radio Nacional Ushuaia sobre la situación de la OSEF, indicó además que «ahora hay burbujas dentro de la Obra Social porque hubo contagios. Pero la verdad es que lo que tienen que hacer cuando pasa esto, es dar una convocatoria a todos de forma automática. Hace falta escribir las Misiones y Funciones para que esto no ocurra, si no viene cualquiera con su libreto para tranzar».

Después indicó que «necesitamos que esto se resuelva lo más rápido posible, creo que se puede resolver escuchando la palabra de los compañeros. Entendiendo cuál es el pensamiento del Gobernador, de la Presidenta de OSEF, de los compañeros. Porque así no esto no funciona más», advirtió el dirigente estatal.

Luego, al ser consultado sobre las declaraciones de la presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino, Mariana Hruby -quien sostuvo que se pagaría lo adeudado en las próximas horas- el titular de ATE aseguró que «sabía que tenían la plata, porque me lo dijo la presidenta. Me contó que tenía alrededor de 140 millones de pesos para pagar, entonces creo que tiene que hacerlo», remarcó.

Córdoba señaló que «hay una mala visión y hoy no le encuentran el pelo al huevo, la verdad es que lo que tenemos que hacer es tener personas que cumplan. Hay compañeros que tienen años de experiencia, hay que apoyarse en los compañeros. La conducción no es gritar y que se haga lo que yo diga, la conducción es trabajar con el que tengo a la par». “Acá se trata de vida, y si el Gobernador no se pone las pilas va a morir alguien y va a tener muchos problemas», alertó el dirigente gremial.

Finalmente indicó que “es un gran problema que tenemos todos los argentinos, porque ponemos presidente, intendente, gobernador, diputados, concejales y demás; y cuando votamos pensamos que ya nos sacamos el voto de encima y no es así. Tenemos que pensar que el futuro sigue, que nuestros hijos siguen, que nuestra vida sigue», concluyó el secretario General de ATE Tierra del Fuego.

Vale mencionar que, como resultado de la reunión de los diferentes dirigentes gremiales, se confeccionó una nota dirigida al gobernador de la provincia, dónde se le solicita “de forma urgente, con un plazo máximo de 24 horas” una reunión al primer Mandatario provincial, para tratar la situación de la OSEF. Señalando también que hasta tanto eso ocurra, los gremios participantes se declaran en estado de “alerta y movilización”.