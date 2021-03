Dirigentes de Margen Sur reclaman camino alternativo

El histórico dirigente barrial de la margen sur Sergio Fresia expuso la preocupación de los vecinos por la falta de respuesta del Gobierno y Vialidad sobre el camino alternativo de acceso y salida por la ruta 3, que sigue con candado. Dijo que antes de la pandemia remitió notas al gobierno y se habían comprometido a mantener una reunión, pero con la pandemia se suspendió todo. Han vuelto a insistir ahora, pero “no hay respuesta a los mensajes”. Advirtieron sobre la posibilidad de que no se habilite la nueva estación de servicio de Autosur, dado que con la estación anterior fue una condición tener un camino alternativo. Reconoció que la gestión anterior de Vialidad “fue pésima” pero “tampoco puede demorar más de un año la construcción del alambrado” y resolver la expropiación con Cabo Peña. De haber cualquier accidente sobre el puente, por donde ya transitan camiones con sustancias peligrosas, quedarían totalmente aislados. Además, remarcó que ya actualmente hay un cuello de botella con largas colas para poder cruzar.

Río Grande.- El dirigente barrial de la margen sur Sergio Fresia, uno de los primeros que comenzó a reclamar por el sector a mediados de los ’80, hizo público el reclamo de los vecinos de un camino alternativo al puente General Mosconi, dado que no está resuelto el cruce por la ruta 3, por las tierras expropiadas a la estancia Cabo Peña.

Por Radio Universidad 93.5 recordó que llegó a la provincia “en el año ’86 y comenzamos con la planificación de lo que iban a ser unos pocos barrios, y hoy tenemos prácticamente una ciudad del otro lado del puente. Yo había dicho hace unos cinco años que para el 2025 íbamos a tener que sacar turno para cruzar el puente y ya estamos llegando a eso. Desgraciadamente en época de campaña muchos pasan el puente y cuando pasan las elecciones se olvidan de la gente del otro lado. A principios de 2020 mandamos notas a la ministra Castillo y al presidente de Vialidad Provincia, Edardo Sandri, pidiendo una reunión para ver qué estaba pasando con la antigua ruta 3. No es la solución que daría un nuevo puente, pero puede descongestionar bastante. Todavía no hay clases al ciento por ciento y sin embargo en los horarios pico hay filas y filas de vehículos”, señaló.

Describió que “en la rotonda de Pacheco, y en Perón y Ricardo Rojas, se forman dos filas, se hace un embudo terrible de cruzar, pero es difícil convencer a los políticos si no tenemos un cargo. El último gran anuncio serio fue cuando Melella iba por la reelección como intendente. Ya pasaron seis años, y habló de un proyecto de un segundo puente en ese momento. Nosotros lo acompañamos y le dimos toda la información que le podíamos dar, pero quedó todo ahí. Pensé que iba a avanzar más rápido y que con la llegada de Melella al poder, como gestor del proyecto, podía tirar algunas líneas con nación. Tenemos un presidente de la nación del mismo color político que el intendente y pensé que podía tomar otro camino, ponerlo dentro del presupuesto nacional; tenemos senadores, diputados, pero se olvidaron y no le interesa a la clase política lo que ocurre del otro lado del puente”, cuestionó.

Concedió que “en caso de emergencia se podría llegar a abrir ese candado, pero hay muchos que necesitan ingresar con vehículos que no lo pueden hacer. También hay camiones que cruzan por el puente con cargas peligrosas, y pasan también por el centro de la ciudad, por no tener otro camino. Hablamos de cargas con cilindros de gas, de los camiones que transportan gas licuado. Si hubiera un problema sobre el puente quedaríamos aislados”.

“Por poco que ocurra, con que pinche una goma en medio del puente, ya nadie podría pasar. Eso llevaría algunas horas y ya parar el tránsito dos minutos genera una fila infernal. En eso hay que trabajar. No tenemos ninguna información de la situación del camino alternativo y hace más de un año que presentamos notas para que nos den una audiencia. Le pueden echar la culpa a la pandemia, pero en marzo del año pasado presentamos notas para que nos atendieran, nos contestaron por celular que en pocos días nos veíamos en Río Grande pero vino la pandemia y nunca más hubo contacto. Hace unos dos meses volví a mandar un mensaje a ver si podemos tener una reunión, con poca gente, aunque sea para estar informados, pero ya ni siquiera me contestaron el mensaje”, aseguró.

Alambrado y expropiación

Cabe mencionar que según el presidente de Vialidad Provincial hay que hacer un alambrado como corresponde para evitar el cruce de animales, además de pagar la expropiación, por lo que hay un litigio con el propietario de Cabo Peña. “Yo concuerdo con Sandri en que la gestión anterior de Vialidad Provincial fue pésima, al menos con esta ruta, y se los dije a ellos. No puede ser que demoren más de un año para hacer un alambrado, cuando la gente del campo lo hace en dos o tres meses y les sobra tiempo. Fue pésimo lo que hicieron, pero no estoy de acuerdo que por eso tengan que cerrar con candado. Además este gobierno lleva más de un año y podría haber terminado el alambrado. No es tan difícil y falta la voluntad política de hacerlo. Es un alambrado de menos de 5 mil metros y cuando las cosas se quieren hacer, se hacen”, sentenció.

Respecto de algún contacto con el municipio, aclaró que “no he hablado con el intendente y los concejales porque jurisdiccionalmente no les corresponde. Si no hay una respuesta coherente de parte del gobierno voy a hablar con los legisladores. El año pasado tuvimos problemas para movilizarnos pero ya se abrieron los caminos y podemos empezar a hablar con uno y otro”.

Habilitación en duda

Consultado sobre la nueva estación de servicio que prevé inaugurar Autosur en octubre, puso en duda que se lo permitan. “La nueva estación de servicio me deja más preocupado todavía, porque cuando se inauguró la primera estación de servicio de YPF en margen sur en la circunvalación, ellos no querían aprobarla porque no había ruta alternativa. Logramos que se abriera la ruta y por eso autorizaron a que se hiciera la estación de servicio. Hoy esa ruta está cerrada y tanto la gente de seguridad de YPF como la de Axion no sé si van a autorizar que pasen los camiones sobre el puente”, dijo.

“Son camiones pesados y con carga peligrosa. Hace unos años un camión de Autosur que venía cargado con combustible quedó cruzado en la bajada del Garibaldi y quedó cortada la ruta 24 horas por ese camión cruzado. Si se cruza un camión en el puente nosotros vamos a estar 24 horas esperando que se abra para poder pasar. Después de luchar tanto para tener estaciones de servicio, para que la gente invierta en la margen sur y tengamos puestos de trabajo, hoy puede ocurrir que no se habilite la estación porque no hay otra ruta y la gente se quede sin trabajo. Después terminan dándoles una bolsa de comida, como siempre hacen los funcionarios”, lamentó.

Sin infraestructura

También se le preguntó sobre el proyecto de un supermercado chino en la zona, pero dijo que “desgraciadamente se incendió completo y se ve que no había capital para instalarlo. No hace mucho hicimos gestiones con los supermercados más grandes para tener una sucursal pero no estaban las condiciones dadas para invertir. Esperemos que alguno empiece a invertir, como han hecho las estaciones de servicio”, confió.

“Todos los días tenemos habitantes nuevos y nuevos loteos, y nos están faltando escuelas e infraestructura. Están construyendo la escuela secundaria, aunque es poco aunque se inaugure mañana. Tenemos que lograr más escuelas primarias, más jardines de infantes, y que se habilite el nuevo centro de salud o mini hospital. Dentro de los pedidos que queremos hacer en la reunión que estamos pidiendo a Gabriela Castillo está este tema, porque no sabemos cuándo se va a inaugurar. El otro día el gobernador dijo que en muy pocos días lo va a inaugurar, que va a haber guardia las 24 horas, un centro para la niñez. Lo importante es que lo tengamos abierto, porque ya está terminado”, concluyó.