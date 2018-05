Diputado de Cambiemos disertará sobre energías renovables

El diputado “Cali” Villalonga brindará hoy una charla abierta sobre energías renovables, y hará lo propio mañana en Tolhuin y el lunes en Ushuaia. El legislador Oscar Rubinos destacó su trayectoria vinculada con la ecología e informó sobre la reunión prevista con la Cooperativa Eléctrica, para avanzar con el proyecto de generación de energía eólica.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Oscar Rubinos extendió la invitación a toda la ciudadanía para participar de la charla sobre energías renovables que se brinda esta noche a partir de las 20:00 en instalaciones del ex hotel Los Yaganes.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, indicó que estará a cargo del diputado nacional de Cambiemos Juan Carlos “Cali” Villalonga, y recordó que desde el bloque se presentó “primero la ley de fomento al uso de energías renovables y ahora la ley de generación distribuida de energía renovable, que es la posibilidad de inyectar en la red pública la energía que se produce. A nivel nacional la generación distribuida fue impulsada por diputados de distintos bloques y salió por unanimidad. Uno de los diputados de Cambiemos que trabajó en esta ley fue Juan Carlos Villalonga, que tendrá algunas reuniones en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia”.

Está prevista además una reunión con miembros de la Cooperativa Eléctrica, “que ha realizado muchos estudios y tiene gran capacidad para generar energía eólica, y seguramente faltan los fondos para las inversiones. Desde que presentamos la ley, los directivos de la Cooperativa estuvieron en contacto y siempre con muy buena disposición”, sostuvo Rubinos.

Agregó que por la tarde está prevista una reunión con la Cámara de Comercio y a las 20:00 tendrá lugar la charla pública “sobre calentamiento global y uso de energías renovables. El sábado estarán en Tolhuin con una agenda similar y el lunes harán lo propio en Ushuaia”.

Reforma política

Esta semana comenzó el debate con los partidos políticos, luego de las reuniones con el juez electoral, los intendentes y los concejales, para analizar los proyectos relacionados con la reforma política. “Todos han planteado un agradecimiento a la presidenta de la comisión por la amplia participación”, dijo Rubinos del paso de las primeras agrupaciones partidarias.

“Son 12 proyectos y puede ser que no estén de acuerdo con algunos, pero con otros sí, como los proyectos referidos a la paridad y a la reforma de partidos políticos, dado que la gran mayoría está de acuerdo. No es que se termina la discusión porque no están de acuerdo con las PASO o el voto electrónico, porque hay muchos temas. Aunque tomemos la decisión de no utilizar la boleta electrónica, tenemos que discutirlo hasta el día de la sesión y escuchar a todos los partidos, hacer una audiencia pública y profundizar en este debate”, propició.

Rubinos lamentó la falta de acompañamiento que hubo en su momento en la Legislatura para reformar el sistema electoral, por ejemplo, con la boleta única en papel que ahora propone el PSP, pero que rechazó anteriormente. El mismo partido que en 2010 impulsó el voto electrónico, ahora se opone, sostuvo. “La boleta electrónica la tienen en su plataforma y está bien que cambien, pero podríamos haber cambiado el sistema en este tiempo, porque en 2011 presentaron la boleta electrónica, que no se pudo discutir. Es cierto que hay países que han dejado de usar el sistema, como Alemania, pero este no es el mismo proyecto, porque tiene un soporte en papel. Hay que agotar esta discusión porque la mayoría de los dirigentes en los últimos años apoyaron la idea del voto electrónico, tanto Fabiana Ríos cuando era gobernadora, o el ex intendente Garramuño que acordó con Bertone impulsar el voto electrónico. La gente escuchó que una solución para el sistema era el voto electrónico y corresponde que hagamos un análisis fundamentado”, dijo.

“Si tomamos la decisión de modificar las leyes, hay distintas fechas de implementación y capaz que no es para 2019. Hay que ir evaluando todo esto”, señaló, abriendo la posibilidad de una aplicación posterior a las elecciones provinciales por venir.

Reciclado de vidrio

Por otra parte, dio a conocer un proyecto referido a la reutilización de una parte de los residuos que tiene en análisis. “Hay que ir dividiéndolos y viendo qué hacemos con cada uno de ellos. Tenemos un proyecto para los residuos sólidos, empezando por el vidrio, que está ingresando a la provincia de una forma descontrolada, cuando en el resto del país no se utiliza de esa forma” observó, ante el uso de botellas retornables.

“Tenemos que acordar con las embotelladoras de qué manera lo utilizamos porque ocupa lugar en el relleno sanitario, genera un gasto al municipio por la recolección y no se utiliza. Nosotros trabajamos con ingenieros recibidos en la universidad sobre residuos sólidos urbanos, y el vidrio en Ushuaia es separado por los vecinos y depositado en campanas especiales, pero no se hace nada con todo eso. El que comercializa la botella debe acordar algún tipo de comercialización y lo he hablado con la gente de Quilmes. Hasta Santa Cruz las botellas son retornables y se podría generar algún programa para ayudarnos a reciclar. El 95% de las botellas son retornables en el resto del país, pero en Tierra del Fuego quedan todas y no tienen valor de reventa como en otros lugares, por eso se las ve tiradas por todos lados”, dijo.

Corredor del Beagle

Finalmente celebró la firma del contrato de obra del corredor costero, que consideró “un paso importante para el desarrollo turístico de la provincia. Son muy pocos los kilómetros de la traza que están en discusión con la familia de la estancia Harberton y me parece que se puede acordar, por el aporte que ha hecho la familia Goodall al turismo y los recursos arqueológicos que están en la zona y hay que cuidar”.

“Era lógico plantear la traza en el camino existente cuando se proyecta una ruta nueva, pero hay lugares donde no puede ampliarse porque hay yacimientos arqueológicos, totalmente identificados por la familia, por el licenciado Piana, y hoy se encaminó la situación después de las reuniones de funcionarios con la familia”, concluyó.