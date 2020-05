Dificultades para trabajadoras domésticas

Dora Beatriz Sánchez, titular del sindicato que representa a las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico, se refirió a la situación del sector y la posibilidad de volver a trabajar con el protocolo definido en el marco de las medidas por el COVID 19, mencionando que “seguimos como siempre, aunque ahora la situación se intensificó porque antes trabajaba un porcentaje mínimo y ahora estamos autorizados todos”. Mencionó los inconvenientes que tienen para concretar el trámite para circular y se refirió al trabajo no registrado en el sector.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, dijo que “los únicos que venían trabajando eran quienes se desempeñaban en la categoría cuatro, de asistencia y cuidado de personas, aquellas que no tenían menores a cargo y que no estaban en los grupos de riesgo. Ahora las chicas que están en tareas generales pueden volver a trabajar, pero con el protocolo correspondiente y con la declaración jurada correspondiente”, aclaró.

Mencionó que “hay un link para poder ingresar y mandar la declaración jurada o se tienen que presentar en el Ministerio de Trabajo, pero aquí está el centro de la cuestión. Más de una compañera me llamó, para decir que los empleadores se dijeron: hoy a las 18 o a tal hora te quiero acá. Y no es así, porque ahora tienen que hacer ese trámite ya que la mayoría no tiene computadora, las que tienen teléfono no tienen crédito y la que tiene para sacar la fotocopia no tiene para ir al Ministerio a presentar los papeles”, advirtió.

En el mismo sentido mencionó que “podemos además salir sólo el día que nos corresponde según el número de documento, y cuando tengamos todas las cosas alineadas recién ahí podemos empezar a trabajar. Entonces no era que de repente ya todos podían presentarse a trabajar, como los empleadores pretendían”.

Dora Sánchez indicó también que “acá, en Tierra del Fuego, no se especificó, pero en otros municipios y provincias del país sí se lo hizo, de que la trabajadora doméstica tenía que ir con el recibo de sueldo para poder circular. No quiero pensar con que esto tenga que ver con que hay muchos funcionarios, provinciales y municipales, legisladores y políticos que tienen a sus trabajadoras en negro y que no les pagaron el sueldo ahora cuando no estuvieron desempeñando tareas por la cuarentena”.

“Porque una cosa es si es un trabajador y ese trabajador -en este tiempo- no cobró y no le puede pagar a su empleada. Ese es un caso y habría que ver cómo se resuelve, pero hay trabajadores que no cobran en sus trabajos y a sus empleadas le compraban mercadería con la tarjeta de crédito, es un ejemplo para destacar. Pero sabemos de muchos funcionarios y políticos que están en una buena situación y a sus empleadas no le pagaron el sueldo en estos días”, volvió a denunciar la representante de las empleadas domésticas.

Asegurando que “la mayoría de las compañeras que protestaron se quedaron sin trabajo, yo vengo desde hace años tratando de organizar y dignificar nuestro trabajo, pero no sé si nos están asesorando como corresponde. Venimos intentando que se haga un acuerdo para la obra social, que se arme un tribunal de trabajo, que la provincia adhiera a las leyes que nos enmarcan, pero yo soy empleada doméstica no soy profesional. Me da mucha bronca que quienes nos tienen que defender no lo hagan, no es tan caro ni tan complicado tener a una empleada doméstica regularizada”, concluyó Sánchez.