Dietrich se retiró con críticas en el cambio de autoridades

La ex directora de la caja de previsión Elisa Dietrich participó del acto de traspaso a la directora electa por los pasivos Patricia Blanco, que ayer entró en funciones, junto con Norma González, en representación de los activos.

Ushuaia (Sur54 y Radio Provincia).- “El balance en lo personal ha sido muy positivo y estos tres años fueron de mucho aprendizaje. Me ha dejado la satisfacción de conocer gente realmente maravillosa, con una gran calidad humana. A pesar de terminar el mandato voy a tratar de mantener las relaciones con las personas que conocí en este espacio”, dijo por Radio Provincia.

Dio a conocer un informe de mi gestión que se podrá consultar vía internet. “Cualquier ciudadano de la provincia va a poder acceder a la revisión de 2017 al 2019. Va a haber una base de datos con varias notas y gestiones realizadas, principalmente sobre la problemática del seguimiento de las acreencias, donde nunca obtuve una respuesta fehaciente. Es una responsabilidad política pública que cada uno explique qué hizo y qué no hizo, y el porqué. Quedará en quienes asumen la posibilidad de que tomen esas iniciativas y las puedan concretar”, expresó.

“Lamentablemente si me preguntan qué fue lo mejor de mi gestión, fue conocer gente maravillosa, y lo peor fue lidiar con el Tribunal de Cuentas, un organismo de control que no estuvo a la altura de las circunstancias y no supo dar respuesta fehaciente sobre algo tan sensible como el destino de los fondos extraordinarios, que eran para sustentar el sistema y no para financiar al Poder Ejecutivo. Cuando los legisladores vieron que esos recursos extraordinarios no estaban llegando a la caja, si hubiesen tenido voluntad política hubieran corregido esos términos y especificar el destino, pero no lo hicieron. Acá hay varios responsables que ahora se rasgan las vestiduras y vuelven a sancionar una ley de emergencia”, cuestionó.

“Volvemos a tener una emergencia y nunca se sabe dónde van a parar los recursos de las distintas emergencias que se fueron sancionando”, sostuvo.

Respecto de los entrantes, indicó que se reunió “tanto con Patricia Blanco como con Norma González, para colaborar y acompañar la gestión de la representante por los activos. A Norma González la conozco desde otro espacio y voy a colaborar para avanzar en proyectos que no prosperaron. Desde el llano, como una jubilada más de la provincia, trataré de seguir gestionando. Voy a colaborar con la gestión entrante en lo que pueda, tanto dentro de la caja como desde afuera, para que se entienda que hay que hablar de la previsión social no desde la emergencia sino responsablemente, para que alguna vez podamos tener políticas de Estado y que no solamente sea un slogan de campaña para ganar votos”, concluyó.

Las nuevas autoridades que conforman el directorio de la Caja de Previsión Social

Ayer por la mañana asumieron los nuevos directores por los activos y pasivos de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSTDF) y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) que fueron elegidos el 29 de noviembre pasado por los trabajadores y jubilados provinciales. De esta manera y tras la designación de las autoridades que ejercerán la presidencia en representación del gobierno provincial, quedaron conformados los directorios de ambos entes autárquicos.

Por la OSEF, ente que quedó bajo la presidencia de Sonia Ruth Milstain, asumieron ayer Soledad de Fabio en representación del sector activo y Andrea Rodríguez Sade por el sector pasivo. Además, el Ejecutivo designó como vocal a Héctor Gabriel Cabrera.

En tanto que por la Caja de Jubilaciones, las nuevas direcciones fueron asumidas por Norma González en representación del sector activo y Patricia Blanco por los pasivos. En este caso, la presidencia de la Caja, la ejercerá Leonardo Gómez quien fue designado por el gobernador Gustavo Melella días pasados.