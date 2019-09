Diego Navarro cuestionó el bono de 5 mil pesos

El vicepresidente de CAME, Diego Navarro, planteó la imposibilidad de las PyMEs para hacer frente al pago del bono de cinco mil pesos, como pidió el presidente Macri. Desde la UIA se solicitó una compensación al estado para afrontar el pago y, de no encontrarse algún mecanismo, se profundiza el riesgo de cierre de comercios y despido de personal. “Todo el arco político en los últimos tiempos ha estado hablando de la situación de las PyMEs y todos sabemos que más del 60% de ellas están por debajo de la línea de flotación”, subrayó.

Río Grande.- El vicepresidente de CAME, Diego Navarro, se refirió por FM La Isla al pedido del presidente Macri al sector privado para que haga frente al pago del bono de cinco mil pesos. El ministro de Producción Dante Sica dijo que el bono “debe ser pagado” por el sector privado, pero desde CAME advierten que “hay peligro de continuidad del empleo de algunos trabajadores e incluso de la continuidad de las PyMEs”, dijo Navarro.

“CAME representa las PyMEs de todo el país y todo el arco político en los últimos tiempos ha estado hablando de la situación de las pymes. Todos sabemos que más del 60% de las PyMEs están por debajo de la línea de flotación”, remarcó.

“Entendemos que hay necesidades por la situación económica que se está viviendo, pero justamente esa situación tiene a las PyMEs en una asfixia total. Tenemos tasas inviables a las que no pueden tener acceso las PyMEs. Las que toman dinero en esta situación financiera se están suicidando. El gobierno nacional hace poco tomó la medida de disponer 120 cuotas para el pago de las deudas que hay, porque evidentemente no se puede hacer frente y no alcanza la cantidad de dinero que circula para cumplir con las obligaciones”, expresó.

“El bono es necesario y la gente lo necesita, pero esto ocurre porque todo el mundo está en una situación delicada. Si quieren mejorar esto, bien podrían reducir los aportes del 931, aumentar el mínimo no imponible para todas las PyMEs, que no se coparticipa y no afecta a las provincias. De esa manera van a poder tener cinco mil pesos los trabajadores”, sugirió.

“En CAME estamos pensando en medidas que ayuden al sistema, pero esta no es la forma. Esto no está resolviendo la situación. Ya se ha elevado una respuesta desde CAME y no somos necios. Somos el país más caro en aportes y contribuciones, y cuesta un 67% al empleador generar un puesto de trabajo. Acá nadie se hace cargo de las macanas de la administración del estado nacional. La UIA plantea una compensación y esto sería fantástico. Si bajan el aporte del 931 o compensan de otra manera, claro que se puede. Hay muchas PyMEs que tienen uno, dos o tres empleados, y no les pueden pagar el total del sueldo en los primeros días. Hay situaciones muy delicadas. Con toda la situación que se está viviendo, ¿cómo le dicen a los comerciantes de Río Grande que hagan frente a esto?”, reprochó.

El dirigente del Centro de Empleados de Comercio Daniel Rivarola recordó que ahora la patronal debe afrontar el pago del 4,5% del acuerdo paritario, y se suma el pago del bono. “El bono todavía no está aprobado, lo que está aprobado es lo que hemos convenido con el gremio”, sostuvo.

Dado que Macri dijo a los privados que “pongan el hombro y paguen el bono”, Navarro replicó que “el presidente puede decir lo que quiera, pero lo que el presidente no termina de entender es que la PyME no tiene de dónde poner. Si no entienden que no todos los rubros y no todas las PyMEs son iguales, no entienden nada. Habla de poner el hombro y yo le diría dónde están los 100 mil millones de dólares que se tomaron en créditos, qué pasó con la plata del FMI. Habla de la responsabilidad de poner el hombro, pero ¿a quién le ponemos el hombro en realidad?¿a las elecciones?”, fustigó.

“El hombro se pone cuando tenés ese hombro. Seguimos hablando un idioma electoralita, que no es el idioma de la PyME ni el idioma del trabajo. El ministro Sica además es ministro de trabajo y podría decir que baja el 67% de los aportes y contribuciones que le pagamos al estado, para que lo podamos trasladar a los empleados. Hace unos meses le bajaron el mínimo no imponible a las economías regionales. Así estamos perdiendo trabajo día a día. Si nadie trabaja cómo se hace para que el estado funcione”, se preguntó.

“Las PyMEs más chicas hoy no pueden hacer frente a este bono, y son las que más sufren porque son las que menos rentabilidad tienen. Nadie está en contra de la necesidad del trabajador y no estamos diciendo que no, sino ver cómo lo sacamos de donde el estado no está siendo eficiente. Todos los países del mundo están por debajo del 67%. Chile está en menos del 30%, Paraguay está al 10% y nosotros estamos al 67%”, concluyó.