Diego del Estal prepara su primer disco solista

“Este año decidí animarme y encarar con todo mi primer disco solista con canciones de música popular y folclore, son doce temas compuestos por mi y cuenta con la producción artística y musical de José Luís, ‘el zurdo’ Sánchez, integrante de mítico grupo, ‘Los De Siempre’”, contó el artista fueguino quien habló de ‘Quimera’, su primera producción solista con el acompañamiento del guitarrista Guillermo Acuña.

Río Grande.- El cantautor fueguino Diego Del Estal está preparando su próximo material, en medio de la pandemia de coronavirus que ha afectado a todo el mundo del espectáculo.

“Se hace un poco difícil todo, pero lo que personalmente estamos haciendo es una producción de temas propios, me acompaña el guitarrista Guillermo Acuña, quien es un artista muy importante”, dijo el artista local.

Compartió que “se trata de temas propios con música propia con poesía autóctona que habla de nosotros, de nuestra idiosincrasia, de nuestro lugar, de nuestra tierra”.

“Es una incertidumbre lo que va a pasar con esto del virus, ha afectado a todo el arte en espectáculos en general y hasta que no pase esta pandemia, no hay expectativas de nada nuevo”, observó.

Sobre el nuevo material, Diego Del Estal confió que “estamos grabando un disco con el ‘Zurdo’ Sánchez en Córdoba, que en este momento está en proceso de mezcla y masterización; son diez temas propios que incluye kaani, zamba, chacarera y canciones, todas reflejando un poco la realidad que vivimos acá”.

Confió que el nombre posible para el nuevo disco es ‘Quimera’ y los temas hablan mucho de Tierra del Fuego. “El entorno forma parte del arte que uno realiza día a día”, dijo.

Abajo se transcribe uno de los poemas del cancionero de Diego Del Estal.

“Somos pueblo obrero”

Dueños del futuro, de la libertad,

los de la esperanza eterna,

del olvido y la mentira,

de la soledad, de la realidad.

Fuego y resistencia, hambre y rebelión

mil historias que en la sangre,

van pariendo rebeldía,

Puño en alto, grito ahogado de liberación.

Somos pueblo obrero,

sangre que corre, fuerza y amor,

Somos la esperanza que nunca se pierde,

Alma y dignidad, fuerza y libertad

Sueños transhumantes, huellas que en el sol,

van marcando los caminos

Que transita nuestra historia,

Rumbo fijo, vida y muerte, orgullo y pasión.

Manos que moldean nuestra realidad

Van arando amaneceres,

van forjando atardeceres

Construyendo la esperanza de un mundo mejor.

Diego Del Estal concedió una entrevista al Rompehielos donde se explayó sobre sus expectativas artísticas.

¿Qué importancia/influencia tiene TDF en tu obra?

TDF es lo que soy, soy hijo de esta tierra, de su clima, de su realidad, de gente y su idiosincrasia, siempre llevo en el corazón los primeros acordes y proyectos musicales por los que transite mi adolescencia en mi ciudad, comparti y tengo la suerte de seguir compartiendo con gente muy talentosa que marco mi vida musical, cómo Ricardo Fernández, un gran guitarrista de nuestra ciudad que actualmente está radicado en bs as, y con quién intercambio mucho material y de quién me nutro mucho.

Creo que somos la construcción de todas las experiencias que vamos atravezando, los libros que leemos, las calles que caminamos, en fin, en la medida en lo que lo permitas, el contexto que te rodea te va moldeando en muchos aspectos, por eso creo que todo lo que hago y soy está fuertemente influenciado por nuestra provincia y su gente.

¿Cuál tu primera obra?

Mi primer obra realmente no la recuerdo reglamente, empecé a escribir cuando era muy pibe, me acuerdo una canción que escribí cuando tenía algo de once años, pero se fue perdiendo en tiempo, pero creo que mi obra más formal o pulida con cierto nivel de terminación, por así decirlo,es una canción que quiero mucho y que nació desde la inocencia absoluta de un pibe de 19 años transitando su vida lejos de casa, cargada de nostalgia y llena de palabras simples, y cuya melodía fue mutando a través de los años de canción a Joropo. Se llama Tesoros, y está incluida en mi primer disco, el cual está en plena producción.

¿Cómo es un día de trabajo para vos?

Tengo dos laburos, los cuales amo mucho y requieren diferentes versiones de mi, por un lado soy un obrero que labura para pagar la olla todos los días de su vida, y con horarios rotativos, por lo que mucha de mi energía se me va en eso, y por el otro soy un artista que va en la búsqueda constante de no perder sus raíces y su amor a la música y la poesía, que busca reencontrase todos los días con ese pibe lleno de sueños, e ilusiones que todavía cree que el mundo se puede cambiar.

Mis jornadas son largas, arranco muy temprano, y mi tiempo se divide entre esos dos trabajos, mi familia y mis amigos. Aunque la música siempre acompaña todos los aspectos de mi vida, es una constante estar captando frases, melodías y experiencias que llegan y a veces se convierten en canciones y otras en escritos prometedores que van llenando cuadernos, que se acumulan como material suelto para alguna canción nueva.

¿Por qué es importante el arte?

Soy un convencido de que cualquier tipo de expresión artística es fundamental, no solo en lo individual, sino tambien en lo colectivo para que resalten y no se pierdan nunca las raíces y eso que nos hace humanos.

Por eso creo que es muy importante trabajar desde lo colectivo para generar propuestas que fortalezcan nuestra cultura y nuestra identidad.

Desde La sala de ensayo La Ratonera, junto a mi hermano buscamos generar ese lugar de encuentro, para que se desarrollen y sigan creciendo todas las propuestas musicales de nuestra ciudad.

Observo que nuestra provincia tiene muchos talentos, que lamentablemente transitan entre sombras, y por eso es urgente generar un movimiento que de empuje a nuestro colectivo artístico. Y pongan a nuestra cultura local en el lugar que merece.

¿En qué proyecto están trabajando?

Actualmente formo parte de Duo Complemento, hacemos música folclórica y latinoamericana.

Realmente tengo muchas espectativas en este proyecto realizado completamente a pulmon, cómo casi absolutamente todo lo relacionado con cultura en nuestra provincia, y cuyo nombre será “Quimera”, y cuenta con el apoyo de muchos amigos y familia que están siempre a mi lado.

