Dictamen para ampliación de la Corte a punto de ser ley

El legislador de FORJA Emanuel Trentino estimó que esta semana terminarán de acordar si están dadas las condiciones para sesionar este mismo mes. Uno de los temas a tratar será el dictamen favorable a la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, que va “en sintonía” con la ampliación de la Corte Suprema que impulsa el gobierno nacional, dijo. Advirtió que el Consejo de la Magistratura deberá tener en cuenta la paridad de género, ante una representación de mujeres de sólo el 18%, si bien no se pudo incorporar al proyecto porque requiere “de una enmienda constitucional”.

Río Grande.- El legislador de FORJA Emanuel Trentino confió en lograr acordar con los legisladores una sesión ordinaria para la semana próxima, si es que están dadas las condiciones sanitarias para retomar la tarea que se vio suspendida por el caso de COVID en presidencia.

Por FM Master’s destacó el cierre de la semana legislativa anterior con el dictamen favorable al proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, tras la reunión de la comisión 6, que preside el mopofista Pablo Villegas.

“Estuvieron los colegios de abogados y la asociación de magistrados dando su opinión con respecto al asunto sobre la ampliación de los miembros de la Corte y se obtuvo dictamen para esa ampliación, luego de haber escuchado a todas las partes. No solamente escuchamos a los abogados y magistrados, sino también a los sindicatos, y se logró dictamen favorable. Hay que entender que la composición del Superior Tribunal de Justicia ya tiene 25 años y demográficamente la provincia ha crecido. Los legisladores del pueblo debemos atender también las necesidades de los diferentes poderes, en este caso el Poder Judicial, que vino a solicitar la ampliación en el marco del crecimiento demográfico”, manifestó.

“Creo que es importante mejorar la calidad de justicia, el acceso a la justicia. No solamente se habló de este tema sino de la posibilidad de activar el juzgado multifueros de Tolhuin, también se habló de la paridad de género en los magistrados, porque hoy las mujeres representan el 18% y realmente es un número abrumador”, sostuvo.

Concedió que la representación de las mujeres en los puestos de relevancia en la justicia “es un porcentaje muy bajo y no son datos nuestros, sino del Ministerio de la Mujer de la Corte Suprema Nacional, que marca una tendencia y Tierra del Fuego hoy está entre los números más bajos”.

“La presidente del colegio de abogados hizo un planteo con respecto a este tema y ya la Legislatura viene trabajando en proyectos de paridad en materia electoral. Hemos vertido opinión a favor de la paridad y creemos que es importante respetarla”, expresó, si bien no fue incluida en este proyecto.

“Se tendría que hacer una enmienda constitucional, que genera otro tipo de acto jurídico y administrativo. Es un tema realmente muy engorroso y no se podía hacer. Esto no quiere decir que no se pueda incorporar una mujer, si se mira la cuestión de fondo, porque esto tiene que estar expresado tácitamente en las normas. Es una discusión que más adelante sin duda vamos a tener que dar”, barajó.

“No es lo mismo lo que nosotros podemos sacar en el plexo de una norma que en este caso donde se necesita una enmienda constitucional. Las instancias son distintas pero esperamos que el Consejo de la Magistratura tenga en cuenta esto al momento de la selección de jueces”, dijo, como expresión de deseo, y siendo un organismo sin representación de mujeres.

Trentino reiteró que “la ampliación de la Corte tiene que ver con que el Superior Tribunal pueda administrar justicia. Si nos situamos 25 años atrás, demográficamente la provincia, los juzgados y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial se ha incrementado. Obviamente a nivel nacional también se busca una ampliación de la Corte y va de la mano con este proyecto. Los planteos son claros: necesitamos mejor justicia y al Poder Judicial le tenemos que dar las herramientas que requiere”, sentenció.

Adelantó que en la próxima sesión se llevará a votación el dictamen, y falta definir fecha. “Tenemos intenciones de sesionar, pero hasta ahora no es posible y nos tenemos que poner de acuerdo esta semana. Seguramente la semana próxima, si se dan las condiciones, podremos sesionar. Tenemos legisladores de Río Grande que están participando de forma remota y también aquellos que son personas de riesgo. El trabajo parlamentario se ve restringido, como ocurrió desde que comenzamos. Ahora tuvimos que volver a resguardo no solamente los legisladores sino todos los trabajadores de la Legislatura”, indicó.

“Hubo una desinfección, se hicieron hisopados y los resultados estuvieron bien. La Legislatura se ha mostrado de manera óptima con respecto al resguardo, la desinfección, y se tomaron todos los recaudos para cuidar al personal, a los asesores de los legisladores y las distintas personas que van a exponer”, concluyó.