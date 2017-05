“Dicen que están invirtiendo en Tierra del Fuego, pero nosotros no vemos nada”

Julio Ramírez, secretario General de la UOCRA, confirmó que reincorporaron a los trabajadores que habían sido despedidos de la obra del gasoducto. De todas formas advirtió que la situación del sector no es buena, mucho menos en Río Grande. “En Río Grande tenemos todo parado”, aseveró. Admitiendo que “En Ushuaia la situación es un poco distinta, hay obras particulares, algunas obras que el Gobierno está haciendo”. “La gobernadora está apuntando más a Ushuaia que a Río Grande, no sé por qué, deslizó.

“Después de las medidas de fuerza que hicimos, por el despido de los compañeros, llegamos a un acuerdo con la empresa y reincorporo a todos los trabajadores” , confirmó el secretario General de la UOCRA, Julio Ramirez, respecto del conflicto con la empresa CONINSA.

También adelantó que acordaron seguir negociando “porque a medida que se termine el trabajo se va reduciendo el plantel, pero primero queremos que cesen los contratos de las personas que vinieron de otras provincias y después de los radicados acá” señaló el dirigente gremial.

Recordó que la empresa “vino con 25 personas, entre ellos 6 o 7 soldadores de alta que por ahi aca no hay tantos, pero también traen ayudantes porque son familiares de los capataces y eso no se justifica”.

Por ese motivo Ramirez o reafirmó que se debe priorizar a la mano de obra local o “ vamos a volver con la medidas de fuerza” recalcó el titular de la UOCRA.

También se refirió al inminente comienzo de la veda invernal señalando que los encuentra “ desamparados, porque no podemos decir que tuvimos trabajo, ni obras, porque no hicimos nada. Por ejemplo las 108 vivienda del barrio Austral, que se hicieron entre 2 empresas, comenzaron recién el 2 de mayo y ya en unos días más tienen que parar por la veda invernal”, advirtió Julio Ramirez.

El dirigente de los trabajadores de la construcción dijo que la mencionada obra “tendría que haber comenzado en noviembre, en la temporada, para que los compañeros pudiera trabajar un par de meses. Pero empezaron ahora en mayo, trabajan 15 días y ya están suspendidos otra vez hasta que comience la nueva temporada”, se quejó el titular de la UOCRA.

Después remarcó que “acá en Río Grande tenemos todo parado, la obra privada se paralizó más de un 60 por ciento. En Ushuaia la situación es un poco distinta, hay obras particulares, algunas obras que el Gobierno está haciendo. Por lo menos hay algunas obritas y la situación no es tan preocupante, pero acá en Río Grande no tenemos nada, estamos totalmente desamparados”.

Para Ramírez “la gobernadora (Rosana Bertone) está apuntando más a Ushuaia que a Río Grande, no sé por qué. Me parece a mí, por ahí estoy equivocado, pero hoy creo que es así”, insistió. El gremialista pidió que “todos los anuncios que se hicieron, para esta temporada, que se cumplan. Porque desde 2016 dicen que están invirtiendo en Tierra del Fuego, pero nosotros no vemos nada”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de reclamar un subsidio para los meses de invierno, el representante de la UOCRA expresó que “se va a tramitar un subsidio de 3 mil pesos, que es muy poca plata. Nosotros habíamos pedido un mínimo de 5 mil pesos, pero nos dijeron que no, que la provincia no puede solventar ese subsidio, que lo vamos a charlar para la otra temporada. Pero nosotros lo necesitamos en esta. Además dicen que más de 200 subsidios no pueden dar, siempre con la construcción tienen algún inconveniente”, deslizó.

El secretario General de todas formas señaló que “yo no quiero subsidio, quiero trabajo, y el trabajo por lo menos en Río Grande no se ve”, remató Julio Ramírez.