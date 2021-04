Di Giglio destacó que un tercio de la población objetivo ya fue vacunada

La Ministra de Salud de la provincia no minimizó la situación pandémica en Tierra del Fuego pero la diferenció de otros puntos del país que están al borde de “una catástrofe”, como definió ayer la ministra Carla Vizzotti. Destacó que, de la población objetivo, que son entre 60 y 70 mil habitantes, hay un 20% que ya recibió la vacuna y se sigue aplicando a mayores de 60 años. Advirtió que para adquirir la inmunidad de rebaño estamos lejos, porque debe haber alrededor del 70% de la población vacunada, por lo que se sigue insistiendo en la responsabilidad individual, así como el Estado pone todo de su parte. Todavía se esperan las secuelas del feriado de Semana Santa, con un aumento de casos como ocurrió luego de las fiestas.

Río Grande.- La ministra de Salud Judith Di Giglio se refirió a la situación epidemiológica de Tierra del Fuego y marcó diferencias con el resto del país, si bien no ameritan relajar los cuidados sino todo lo contrario.

Por ((La 97) Radio Fueguina se la consultó sobre la opinión vertida por la ministra Carla Vizzotti en su mensaje de ayer, al hablar de una situación alarmante en función de los últimos datos de casos positivos. Observó que en la provincia “es muy difícil explicar a interpretar los casos si lo hacemos aisladamente. Cuando se conoció el parte semanal hablaban de 100 casos en Tierra del Fuego, pero la interpretación se hace en un plazo de tiempo, y sobre todo en base a la ocupación hospitalaria. Es muy difícil analizar científicamente la situación porque nuestra provincia tiene un escenario distinto al país o de otros países. Estamos iniciando la segunda ola con gran parte de los mayores de 60 años vacunados. En la provincia el 80% de los fallecidos fueron mayores de 60 años y hemos llegado a las 20 mil personas con la primera dosis colocada. De ellos 5 mil pertenecen al personal sanitario y las otras 15 mil son mayores de 60, de entre 55 y 60 con factores de riesgo e incluso menores de esa edad con factores de riesgo, como las personas trasplantadas”, precisó, con lo cual casi un tercio de la población objetivo estaría vacunada.

“No podemos garantizar que esta vacunación impida la saturación en la ocupación de camas, pero es esperanzador ante la circulación viral que tenemos y los datos de internación de la provincia. Esto no quiere decir que no debamos dejar de cuidarnos sino todo lo contrario. Las medidas que hemos tomado no van a disminuir el número de casos pero sí la velocidad de transmisión del virus. Los casos los vamos a tener y tenemos que aprender a convivir con ellos hasta que logremos la inmunidad de rebaño. Para eso estamos muy lejos porque tenemos que tener más del 70% de la población vacunada”, sostuvo.

“Tenemos el panorama alentador de países como Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, donde han logrado una cantidad de vacunados importante y vemos que la tasa de mortalidad ha disminuido muchísimo. Ellos ya pasaron la segunda ola y acá está iniciando, y es importante el rol del Estado y el rol del ciudadano”, expresó.

“Estratégicamente hemos decidido que se destinaran todas las dosis a mayores de 60 años, personal de salud y de riesgo, y venimos avanzando muy bien con la vacunación, salvo por el inconveniente que tenemos con la llegada de vacunas. Estamos llegando a los 20 mil vacunados con la primera dosis, de los 60 mil que son la población objetivo. Dentro de la población objetivo tomamos al personal de salud, al personal estratégico que comprende personal docente y no docente que no haya sido vacunado por factores de riesgo, el personal de las fuerzas de seguridad que tampoco sea personal de riesgo, porque muchas de estas personas se están vacunando por riesgo o por edad. Por supuesto que cuando tengamos mayor cantidad de dosis la idea es vacunar a toda la persona que lo desee, pero no es este el momento”, señaló.

Por qué no hay parte diario

Asimismo explicó por qué no se da en la provincia el parte diario como ocurre a nivel nacional, si bien son informados diariamente los casos a nación. “El parte diario no permite tomar decisiones ni analizar datos. Ahora se están haciendo muchos testeos en la provincia y tenemos distintos lugares de carga de los hisopados. El municipio de Ushuaia realiza los miércoles una campaña de hisopado masivo, y son alrededor de 250 hisopados que se hacen una o dos veces por semana. El sector privado no carga los datos todos los días, por eso con un parte diario vamos a tener días donde hay 10 casos y días donde aparecen 100, y no son datos reales. Por eso se hace el parte semanal”, dijo.

“Los datos del parte nacional son confiables, se dan en forma diaria y luego los vemos reflejados en el parte semanal de la provincia”, aclaró.

El impacto de Semana Santa

Si bien la ministra Carla Vizzotti planteó casi una catástrofe, el gobernador Melella no analiza retroceder a fase 1 en la provincia. La Dra. Di Giglio advirtió que “todavía no podemos ver el efecto de las restricciones y necesitamos al menos 14 días para ver si logramos desacelerar los contagios. Nosotros no solamente miramos el número de casos, porque en la peor semana epidemiológica hemos tenido 2.100 casos confirmados en una semana. Esto fue entre septiembre y octubre del año pasado, con 1.400 casos en la ciudad de Río Grande confirmados en una semana. En este momento no estamos en un número similar a eso ni con ocupación hospitalaria que nos alarme como para tomar otras restricciones. Además cuando uno toma restricciones es simplemente para disminuir la circulación, porque en lugares de trabajo, en las escuelas, en la industria, donde se cumplen los protocolos, no hay un número de contagios importante”, afirmó.

“El contagio sigue siendo en lugares donde no hay ventilación adecuada, hay aglomeración de personas y se disminuyen las medidas de protección porque están en el ámbito familiar. Uno debe extremar las medidas para disminuir la circulación de personas y controlar. El Estado cumple con su rol de control, da el acceso gratuito a la vacunación y diagnóstico, y la ciudadanía debe ser responsable y comprometida para cumplir con las restricciones. Todos estamos cansados, hay incertidumbre y ansiedad, la salud psíquica y emocional está muy comprometida en adolescentes y jóvenes, en adultos mayores, pero hay que cumplir las restricciones y no reunirnos”, pidió.

“El personal de salud también es ciudadano y para ellos nunca terminó la pandemia, porque todos los días tuvimos pacientes internados, casos positivos, hubo que lamentar fallecimientos y convivir con el dolor de la persona internada, y tiene otro tipo de nivel de conciencia por el trabajo diario. El gobierno fueguino y el nacional están prestando especial atención a la ocupación de camas de terapia intensiva y de clínica médica. Por supuesto cuanto más casos hay, más posibilidad hay de que las personas requieran internación. Se analizan estos factores en conjunto, no sólo el número de casos”, reiteró.

Apuntó que “estamos a diez días del feriado de Semana Santa, donde todo el país se reunió, sin hablar del turismo, porque hubo turismo todo el verano y logramos mantener los casos. Ya vimos lo que ocurrió en las dos semanas posteriores a las fiestas. Entre la semana 1 y 2, a pesar de haber tenido un número bajo de casos durante las fiestas, aumentaron mucho después. Se tomaron algunas medidas de restricción posteriores y lo mismo sucede ahora con Semana Santa en todo el país. Esto se debe al comportamiento nuestro como ciudadanos. No se trata de culpabilizar sino de ser responsables, porque el Estado no puede solo y los ciudadanos solos tampoco”, remarcó.

Contingente de jubilados con COVID

También se le preguntó sobre lo ocurrido con el contingente de jubilados donde casi todos estaban contagiados y la situación fue detectada en Santa Cruz. “El turismo interno en el país está habilitado por el gobierno nacional, pero con el último DNU se prohíbe el viaje en grupo, como era el caso de estos jubilados. Lo que decidió Migraciones del gobierno nacional fue que los grupos que habían salido podían regresar y este era un grupo que había salido antes del dictado del DNU, y tenía un test de antígenos negativo realizado en Santa Cruz dos días antes, porque previamente a regresar a la provincia fueron a Calafate. Luego estuvieron cuatro días en Ushuaia, el personal del hotel fue aislado y va a ser testeado, si bien hasta el momento nadie presenta síntomas. Al tener una circulación viral tan importante en el país, en el supermercado y en cualquier lugar podemos encontrarnos con personas que han desestimado los síntomas o están en período de incubación, por eso es importante cumplir con los protocolos para no tener contagios. El contingente se comporta como una gran burbuja, porque viajaban en grupo y ahora está prohibido”, señaló.

“Cada uno de nosotros puede colaborar como barrera de transmisión del virus y no como facilitador, por eso debemos cumplir con los protocolos, no minimizar los síntomas, contactar al 107 y hacernos un testeo. Si tuvimos un contacto estrecho, a pesar de no tener síntomas, respetar el aislamiento porque es la única manera para disminuir los contagios. Todas las personas mayores de 60 años que no se hayan vacunado pueden hacerlo, llamando al 0800. Es importante recibir la vacuna, del tipo que sea, y todos los que no lo hayan hecho es importante que accedan a su turno para vacunarse e inscribirse en el registro voluntario los de 55 y 59 años con factores de riesgo”, concluyó.