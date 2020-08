Destacan la asistencia del Gobierno y el Municipio de Río Grande

El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, volvió a referirse a la crítica situación que atraviesa el sector. Destacó la asistencia recibida por parte del Gobierno provincial y la Municipalidad de Río Grande, advirtiendo que quiso comunicarse “con el Municipio de Ushuaia, mandé un mensaje pero no me contestaron, así que no tuvimos la posibilidad de hablar con la municipalidad de ahí”, manifestó Ramírez.

“Estamos muy preocupados, está todo parado, como ya lo dijimos en un 90% por la veda invernal –como todos los años- pero todo se complica más por esta pandemia. En total nosotros, en plena temporada, tenemos casi 2 mil trabajadores. Pero hoy no tenemos nada, tenemos todo parado y no se puede trabajar, ni hacer changas; lamentablemente hay que esperar y tratar de sostener al compañero como se pueda”, dijo el secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, refiriéndose a la situación del sector en declaraciones a Radio Provincia.

Después, refiriéndose específicamente a la asistencia recibida desde el Estado, mencionó “la ayuda que nos dio el Gobierno por seis meses de 4500 pesos hasta agosto, que ahora tenemos que charlar a ver si se renueva por un par de meses más, más la ayuda que nos dio en su momento el Municipio de Río Grande. Yo me quise comunicar con el Municipio de Ushuaia, mandé un mensaje pero no me contestaron, así que no tuvimos la posibilidad de hablar con la municipalidad de ahí”, relató el dirigente del gremio de la construcción.

Pero remarcó que “el Gobierno nos dio unos 500 subsidios, así que con eso alguna gente de Ushuaia y alguna de Río Grande que presentaron los papeles; estuvieron cobrando. La otra ayuda es el módulo alimentario que está dando el Gobierno, a través del sindicato, para repartirle a nuestros compañeros”, indicó.

Destacó que en este marco “el Gobierno de la provincia siempre estuvo en contacto con nosotros, desde que empezó la pandemia. Después vino la veda invernal y nos ayudaron con módulos de mercadería y el subsidio por seis meses para más de 500 trabajadores; la Municipalidad de Río Grande nos dio un subsidio por única vez y nos ayudó con algunos módulos, así estamos sosteniendo a los compañeros”, insistió.

Como lo hizo en oportunidades anteriores, Ramírez señaló que la posibilidad de comenzar a remontar esta situación depende de lo que suceda con la pandemia en la provincia. En ese sentido indicó que “si se retoman todas las obras que están hoy paralizadas para terminarlas, vamos a tener bastantes compañeros trabajando”.