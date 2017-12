Después del escándalo en el Congreso, Stefani adelanta cambios al proyecto

El diputado Héctor “Tito” Stefani debutó ayer en su nueva función en medio de un escándalo nacional. Tras el rechazo social al proyecto, aseguró que se analiza una compensación en el primer trimestre, por la modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria. “Mi primera sesión fue una muestra de todo lo que no tiene que pasar en el Congreso”, lamentó.

El diputado de Cambiemos Héctor “Tito” Stefani debutó ayer con su primera sesión, aunque fue levantada por el escándalo dentro y fuera del recinto. “Iba a ser mi primera sesión y fue una muestra de todo lo que no tiene que pasar en el Congreso”, dijo a FM La Isla.

Pese al rechazo de los manifestantes, el caos en el recinto y la represión de Gendarmería, defendió la reforma que impulsa el oficialismo y, ante los hechos concretos que paralizaron el país ayer, apeló a argumentos filosóficos para analizar la realidad. “Tenemos un problema en la Argentina que es la post verdad y la verdad. La post verdad es lo que construimos a partir de un montón de datos que empezamos a circular y compartir, pero la verdad es una sola. La verdad es que la fórmula de cálculo anterior es un invento para resolver cuestiones de algunos institutos que no funcionaban en la Argentina, porque no teníamos posibilidad de conocer el índice de precios al consumidor, atado al salario, y es una fórmula de cálculo que no tiene ningún otro país”, sostuvo.

“Por otro lado, esa fórmula en un sistema deficitario se pagaba imprimiendo billetes, y así nunca se va a reducir la inflación. La inflación es el impuesto más importante”, apuntó.

Se le preguntó si hoy, esa impresión de billetes que no está, en realidad se suple con endeudamiento con un mismo resultado, pero lo negó. “Cuando uno habla de endeudamiento, tres de cada cuatro dólares que tomó el país de deuda es para pagar deudas anteriores. El país está en una situación crítica desde hace tiempo y la crisis no es solamente económica. Es mucho más profunda, es económica, política, social”, planteó.

“De esta crisis se sale corrigiendo algunas cosas que hay que corregir, con el impacto menor posible. El 76% del PBI se va a dedicar a cuestiones sociales y el espacio Cambiemos es el último que quiere perjudicar a los jubilados. Nosotros somos los autores de la reparación histórica. Este gobierno creó la pensión universal del adulto mayor para que los que tienen 65 años puedan cobrar el 80% de una mínima, que no es mucha plata pero para el jubilado es importante porque tiene obra social”, repasó.

No obstante concedió que “lo que pasó en el recinto es vergonzoso. A mí ya me dio vergüenza el primer día que fui al Congreso, porque nos dan cuatro fórmulas para jurar, y los diputados no pueden respetar una norma mínima. Es una banda de patoteros que se querían ir a las manos”, aseguró de los parlamentarios de la oposición, y les recordó que “el Congreso que vivimos los últimos doce años fue una escribanía”.

“Sé que poner de pie una institución cuesta décadas y derrumbarla cuesta nada. Tenemos que tener respeto por las instituciones de la democracia y los políticos tenemos que dar muestra de ese respeto”, reclamó.

Consultado sobre la militarización del Congreso con un despliegue nunca visto, y si cree que era necesaria, no emitió opinión: “La verdad no lo sé y no me voy a poner a opinar del punto de vista de la seguridad. Tiene que prevalecer que el Congreso funcione como institución y todavía tenemos gente encapuchada con palos que realmente puede hacer mucho daño para que la institución no funcione”, dijo.

“Lo que sí sé es que en un perímetro de dos cuadras del Congreso ingresaban solamente las personas que tenían algún tipo de relación con la institución, y el que no estaba acreditado no podía ingresar”, señaló.

De parte de Cambiemos habrá un nuevo intento para aprobar la reforma. “Creo que hay que trabajar sobre el consenso y el diálogo y, si hay algo para mejorar, hay que hacer el esfuerzo por hacerlo. Si ponemos todas las verdades sobre la mesa, esta reforma va a terminar impactando positivamente, porque es una fórmula de cálculo que tienen los países a los que le va bien, y el año que viene le va a dar a los jubilados cinco puntos por encima de la inflación. Eso es altamente positivo”, afirmó.

“El futuro de los jubilados es hoy, por eso estamos haciendo el esfuerzo para tratar de compensar el primer trimestre, porque después las actualizaciones son buenas. No es lo mismo actualizar cada seis meses que actualizar cada tres, que va a ser mejor para los jubilados. Vamos a seguir discutiendo esos temas, en la medida que se pueda”, concluyó.