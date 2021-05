“Después de la audiencia en la Justicia vamos a tener que tomar una decisión política”

La legisladora del Frente de Todos advirtió que concluido este mes, ya con la audiencia judicial realizada, la Legislatura va a tener que “tomar una decisión política”, para que el Gobierno no continúe reteniendo fondos que pertenecen a las municipalidades. Hizo un repaso del paso de los Secretarios de Finanzas de las Municipalidades, que demostraron con “documentación del propio gobierno” la deuda que existe. Hoy se espera la visita del Ministro de Finanzas Públicas, que deberá responder a la requisitoria de los legisladores y el mes cierra el 27 con la audiencia judicial. Finalizados estos pasos y con un fallo que “no va a hacer aparecer la plata” pero va a ratificar la deuda, Martínez confía en lograr los consensos para la ley de goteo. Remarcó que el propio gobernador reconoció que la deuda existe y que está buscando fondos nacionales para cancelarla, con lo cual “dejó pintados como un cuadro” a sus propios funcionarios.

Río Grande.- La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez advirtió que la Legislatura va a tener que tomar una decisión política, porque ya no hay justificación para seguir demorando una ley de goteo de coparticipación, luego de la audiencia judicial prevista para el 27 de este mes.

Por FM Master’s se le consultó sobre las expectativas frente a la postergada reunión con el Ministro de Finanzas Públicas, que finalmente se realizaría hoy. “Vamos a ver cómo se presenta para tener oportunidad de hablar sobre la presentación que hicieron los secretarios de Finanzas municipales con respecto a la deuda de coparticipación, que ya fue reconocida por el propio gobernador de la provincia”, dijo.

“Los secretarios municipales realizaron una presentación muy buena, porque uno no es economista, pero se presentó un cuadro con el envío de los recursos tanto provinciales como nacionales y de regalías, y pudimos ver la deuda importante que mantiene la provincia. El Secretario de Finanzas de Río Grande contó que el 30 de abril de este año les ingresó el 40% de la coparticipación de marzo, y ya estaban a un día de pagar los salarios en mayo. Casi la totalidad de esos recursos eran nacionales, no provinciales, y la nación los remite en forma diaria. Con esa información no queda mucho para hablar”, sentenció.

Cuestionó que en esa comisión de parte del oficialismo “se corrió un poco el eje de la convocatoria y comenzaron a preguntar algunos legisladores de cuánto se pagaba en salarios, en recolección de residuos, en transporte, metiéndose en la vida y en la autonomía de las municipalidades. Lo que uno está tratando de resolver es que no exista tardanza en el envío de los fondos que el gobierno nacional realiza en forma diaria. Tenemos una resolución homologada luego del conflicto de 2009, que tiene fuerza de ley pero no se cumple. Por otro lado, el presidente del Superior Tribunal de Justicia dice que con el fallo pueden ordenar o recomendar que se pague la deuda pero no pueden hacer aparecer la plata. Ya quedó totalmente de manifiesto que existe la deuda y que además la plata no está, porque si estuviera, no estaríamos hablando de esto”, expresó.

La legisladora evitó hablar del desvío de fondos municipales que en otro momento fue considerado delito y fue uno de los motivos de la destitución de un gobernador, pero planteó que, si esto se convalida, Colazo debería pedir que le devuelvan el cargo. “En la resolución 665 de 2009, que está homologada y firmó durante el gobierno de Fabiana Ríos, con Sciurano y Martín de intendentes, está fijada la forma de las transferencias pero siguen los reclamos judiciales. Ahí queda bien claro cómo se deben enviar los recursos provinciales, nacionales y de regalías. Está todo detallado pero no se cumple. Nosotros tenemos un proyecto de ley de goteo que ingresó como asunto 405, y vengo con este tema desde el 2012, intentando poder debatir y aprobar esta ley. Si tenemos una resolución homologada con fuerza de ley, no veo por qué no podemos tener una ley. Podemos modificar el proyecto que presenté, se puede presentar otro, y está abierto para todas las modificaciones y no generar inconvenientes ni al gobierno de la provincia ni a las municipalidades”, afirmó.

“Hay diferencias entre una resolución y una ley. Si la Justicia no puede hacer aparecer la plata, con la ley no va a aparecer pero va a haber otro tipo de sanciones para los funcionarios que no la cumplan. También se puede fijar el pago de intereses cuando no se envía el dinero en tiempo y forma. Son alternativas que se pueden llegar a debatir en el tratamiento del proyecto”, planteó.

“Nosotros en el proyecto que presentamos hacemos directamente responsable a la Contaduría General de la provincia. El 27 de mayo va a haber una audiencia pública con los funcionarios del municipio y representantes de la provincia para hablar una vez más de este tema. El juez Muchnik dejó bien claro que no pueden hacer aparecer la plata y la justicia tiene una posición imparcial, por eso es importante ver qué decisión se toma. Ahora quieren desviar la atención hablando de los saldos definitivos, porque el gobierno tiene 90 días para enviarlos. Mezclan los temas y llega un momento en que no sabemos dónde estamos parados. En esta audiencia van a poder hacer sus alegatos y dialogar, los jueces le van a poder preguntar a los secretarios de finanzas y al ministro, y van a tener toda la documentación. Además la audiencia va a ser pública y la vamos a poder ver todos, para blanquear definitivamente este tema y dejar de ocuparnos de esto”, enfatizó.

Funcionarios pintados

Martínez consideró que “no tendríamos que estar hablando de este tema porque ya está claro cómo se deben remitir los fondos. Pero si el gobernador dice que está buscando fondos nacionales para ponerse al día con la deuda, dio por tierra con todo lo que se decía desde el oficialismo, que no había deuda, que estaban al día. Ahí los dejó a todos pintados como en un cuadro y recalculando”, disparó.

“El intendente de Río Grande ya dijo que no podía pagar los salarios cuando habló conmigo, porque pasó por un momento muy complicado. Tenían más de 600 millones de deuda de coparticipación y 100 millones de la deuda tributaria, y salen a decir que no había deuda y era un problema político. Después el gobernador de la provincia blanqueó que realmente había una deuda. Mientras tanto hablé con el presidente de la comisión de presupuesto, Federico Sciurano, para convocar a los secretarios municipales y al ministro, y que dejemos de mediatizar un tema que ya debería estar resuelto. Ahora vamos a recibir al ministro y luego vendrá la audiencia pública, que nos va a ayudar también, porque ahí el gobierno va a tener que presentar toda la documentación”, subrayó.

Para la legisladora no hay forma de que el gobierno tenga una salida airosa porque “la información que presentaron los secretarios la semana pasada sale de información del gobierno de la provincia, nadie dibuja los números. Es información real, publicada por el gobierno de la provincia. Además la nación todos los días informa cuánto se transfiere a las provincias”, dijo.

“Uno le reclama diálogo al gobierno, con buenas intenciones, porque no sabemos por qué no ha convocado a los secretarios el Ministro de Finanzas. El gobernador puede estar ocupado pero el ministro tiene que dialogar. Hay que dejar de generar conflictos innecesarios”, pidió.

Puertas adentro también corresponde una autocrítica: “Tenemos que lograr los consensos dentro del Cuerpo para conseguir las voluntades y la audiencia convocada por el Superior Tribunal es fundamental, por la oportunidad para hablar, intervenir. Ese día va a ser muy importante porque van a estar todos y los jueces van a estar escuchando. Después nosotros vamos a tener que tomar una decisión política, porque no se puede seguir judicializando un tema cuando el propio juez dice que puede ayudar pero no puede hacer aparecer la plata. No pueden seguir utilizando el dinero que le corresponde a las municipalidades. Lo tienen que enviar en tiempo y forma y permitirle a los municipios poder gestionar de acuerdo a lo planificado”, enfatizó.

“Todos los años hay distintas presentaciones de las municipalidades en la justicia, pero la justicia ya dijo que lo único que puede hacer es recomendar que se cumpla con la resolución. No hay otra manera de resolver esto si no es por consenso. Ya hay un proyecto de ley de goteo y el gobernador Melella, cuando fue intendente, siempre estuvo reclamando y denunciando la falta de envío de fondos, y no por una demora de 40 días. A los 7 días de demora ya estaban en la justicia reclamando. Hoy que es gobernador esto no tendría que suceder, pero está pasando. Nosotros estamos viendo de qué manera avanzamos de a poco, dejando a cada uno en el lugar que corresponde. Ya pasaron los secretarios, ahora va a venir el ministro, luego va a estar la audiencia y después hay que resolverlo políticamente”, insistió.

“Los legisladores se harán responsables de explicar por qué no comparten una ley de goteo. Esto nos viene pasando hace muchísimos años y varios cambiaron el discurso al cambiar de lugar en la política. Con ese criterio el legislador Colazo tendría que pedir que le devuelvan el cargo de gobernador, pero lo importante es avanzar con una herramienta ahora, para terminar con esta situación. Si logramos que el proyecto de ley de goteo se convierta en ley, el Ejecutivo va a tener la oportunidad de reglamentarla para no tener ningún inconveniente, y esto se lo planteé a los legisladores oficialistas, buscando cómo poder coincidir para lograr los consensos”, concluyó la legisladora.