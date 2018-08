Despidos de efectivos en Fabrisur

Hoy hubo paro de actividades en la empresa Fabrisur, para rechazar el despido de dos operarios. La firma alegaría una “reestructuración” que estaría relacionada con la baja en la producción. Tanto SETIA como la AOT rechazaron los despidos y reclamaron la reincorporación de los operarios.

Rodrigo Cárcamo, delegado gremial en la planta y secretario Gremial de SETIA, dijo que “se entiende la situación que está atravesando el país pero hay que manejar otras formas y maneras de tratar de sobrellevarlas”, refiriéndose a los dos despidos que ocurrieron en la empresa Fabrisur, que hoy ocupa 120 operarios.

En el mismo sentido se pronunció Diego Abrego, delegado en representación de la Asociación Obrera Textil, gremio al cual pertenecen los trabajadores que fueron despedidos. El representante gremial advirtió que “acordamos una cosa y ahora salen con estos despidos, por eso la reacción de los compañeros que están manifestándose afuera y paralizando las actividades en el interior de la planta, hasta ver qué respuesta tenemos”.

Luego los delegados indicaron que “la semana pasada vino un gerente general, de recursos humanos, y nos comentó que la situación seguía con baja producción pero que no se iba a tomar ningún tipo de medidas. Hablaban de adelantar las vacaciones o hacer un parate general en febrero, pero en ningún momento se habló de despidos, por eso los compañeros están manifestándose”.

Reclamaron “una explicación concreta de la situación por parte de la empresa, porque parece que el panorama cambió de un día para el otro y no tenemos certeza de a qué sector le puede tocar. Hay una incertidumbre total sobre la real situación que está atravesando Fabrisur”, dijo el representante de SETIA.

Mencionando que vienen “con baja producción”, pero señalando que venían soportando situaciones como “baja calefacción, acumulación indebida de stock, cuestiones de seguridad que no se venían solucionando. Entendimos y acompañamos esa situación, dando más tiempo y esas cuestiones. Pero parece que buscan el camino corto y ahora dejan sin trabajo a compañeros con carga de familia”, remarcaron.

Advirtiendo que “Fabrisur ya sacó a los contratados en el mes de junio, aproximadamente, y se nos dijo que con esa medida íbamos a continuar trabajando hasta fin de años a una capacidad del 50 por ciento de la empresa. Por eso sorprende mucho este tipo de medidas arbitrarias, porque no fueron expresadas con anterioridad y no se pudo acordar otro tipo de alternativa como reducción de horario o algo que no signifique despidos y pérdida de puestos de trabajo”.

Finalmente reclamaron que “den una explicación a todo el personal” y aseguraron que el planteo de los trabajadores y de los dos sindicatos pasa por “que reincorporen a los compañeros y que vuelvan a sus puestos de trabajo”.