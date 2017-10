Desmienten que Velázquez sea empleado de Agrotécnica

La empresa Agrotécnica Fueguina, respondiendo a una solicitud del Sindicato de Camioneros, aclaró que el ex secretario General de ese gremio y ex legislador provincial, Luis del Valle Velázquez; no pertenece a dicha firma. La aclaración está relacionada con videos publicados hace unos días atrás, donde Velázquez afirmaba lo contrario.

Respondiendo a una nota recibida el 4 de octubre, el apoderado de Agrotécnica Fueguina, Luis Ledesma; se dirigió al secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Cristian Sosa; para aclarar que Luis del Valle Velázquez “se desvinculó de Agrotécnica Fueguina en el mes de diciembre de 1995”.

Confirmando que la información fue chequeada con la oficina de Recursos Humanos de la empresa, donde “no hay registros de esta persona debido al tiempo transcurrido”.

Vale recordar que la situación está relacionada con los videos publicados hace algunos días, donde el ex secretario General de los Camioneros y ex legislador se encontraba con un grupo de trabajadores de afiliados al sindicato y trabajadores de Agrotécnica, a quienes manifestaba “hace 36 años que vivo en la provincia y soy empleado de Agrotécnica desde hace casi 30 años, para que vos sepas”.

Según trascendió, en esa reunión Velázquez habría manifestado su intención de volver a la actividad sindical y política; pero los afiliados le enrostraron distintas cuestiones y salieron al cruce de su decisión.