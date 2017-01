Desesperada situación de joven madre con tres niños

Una joven mamá y sus tres hijos no tienen lugar donde vivir y se encuentran atravesando una crítica situación durmiendo en la guardia del hospital con los pequeños.

Una joven mamá con tres niños, de anduvo deambulando por la ciudad durante todo este miércoles hasta terminar en la guardia del hospital.

La joven de 22 años es de oriunda de Santa Fe y sus nenes son de 5 y 4 años de edad y la nena de 2 años.

Según contó, Daiana Sotelo fue víctima de violencia de género de su ex pareja, quien vendió la casa en común en el barrio Arraigo Sur y se fue a vivir a Córdoba.

Ella asegura que el terreno está a su nombre, pero que su ex pareja vendió la mejora a una mujer que la está ocupando en estos momentos. “Fui víctima de violencia de género durante cuatro años y le hice la denuncia, me tuve que ir de la casa y ahora él aprovecho para vender la casa e irse al norte y me dejó con los chicos en la calle”, dijo lacónicamente la mujer.

Recurrió a la policía pero según contó “me dijeron que yo tenía todas las de perder y que ‘sino querés tener quilombo mejor tomátela de acá’ (SIC) me dijo la policía”.

También había recurrido a la ayuda social pero perdió el ticket para rendir ante el área social y por lo tanto no puede ser beneficiaria al no poder rendir la ayuda anterior.

Mujeres de la Asociación Civil ‘Aprendamos a Ayudar’ encabezadas por Paula Donnay están acompañando a la joven madre.