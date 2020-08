Desde la UOCRA señalaron que más del 90% de la gente está parada

Así lo marcó el secretario General de la UOCRA Julio Ramírez como consecuencia no solamente de la veda invernal, sino también de la profundización de la pandemia del Coronavirus. Puntualizó que “si se comienzan con las obras que hay que terminar tanto en Río Grande, como en Ushuaia, vamos a tener bastante trabajo”. También sostuvo que “por el momento no habrá permisos para que la gente vaya a trabajar a ningún lado, por lo cual va a estar todo parado para la construcción domiciliaria”. Además indicó que “mantiene dialogo con el Gobierno de la provincia, y con la Ministra de Obras Públicas”.

Río Grande.- El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, describió la actual situación de los trabajadores de la construcción en función de la veda invernal, y del aislamiento preventivo y obligatorio producto de la pandemia del coronavirus que está afectando al país, y a la provincia desde mediados del mes de marzo pasado.

Ramírez detalló que “la situación es complicada, nuevamente esta todo parado, con más del 90% de la gente parada, la verdad hay que esperar que pase, creo que después del 20 de agosto siempre las empresas en Río Grande comienzan a mover las obras, a tomar gente, no así en Ushuaia, pero en la zona norte la mayoría de las empresas comienzan a hacer algo, pero debido a la situación difícil que estamos viviendo producto de la pandemia del coronavirus , creo que será medio difícil tomar a esa fecha como punto de inicio”, dijo el representante dela UOCRA a FM La Isla.

En este sentido se esperanzó con que “esta situación se calme como para volver a comenzar a trabajar, teniendo en cuenta que aún estamos en época de veda, pero si hubiera solamente veda sola, los muchachos de alguna manera se la rebuscan, siempre hacen algo, y durante estos meses siempre el Gobierno nos ayuda con un subsidio, pero ahora con la pandemia y la veda una parte de los muchachos quedaron arruinados, no entra un peso a la casa, salvo algunos subsidios que nos ha dado el Gobierno de la provincia, y el Municipio de Río Grande, los estamos conteniendo de alguna manera con los módulos de alimentos que nos entrega el Gobierno, y todo lo que está a nuestro alcance lo hacemos por nuestros compañeros”.

Consultado respecto de las obras de gran envergadura como el Corredor del Beagle, entre otras, dijo que “está prometido que para el mes de septiembre esas obras van a comenzar, y si para esa fecha está todo bien, la empresa deberá a comenzar a tomar la gente, y comenzar a trabajar, también hay una licitación de la ruta nacional en Ushuaia, hay que hacer el hospital, que ya están las bases, y falta que se continúe con la obra, la que es bastante grande, por lo cual todas las obras que se empezaron, hay que terminarlas”.

Al respecto sostuvo que “tanto en Río Grande, como en Ushuaia si empezamos con las obras que hay para terminar, vamos a tener bastante trabajo, además de las licitaciones que van a venir, los 200 millones que le dieron desde Nación a las Municipalidades para obras, creo que va a haber trabajo para todos si esto se cumple”.

Obra de la fibra óptica

Con relación a la obra de la fibra óptica, dijo que “es una obra que ya está, está todo estirado, solamente falta realizar las conexiones, dado que los cables están todo tirados, esa obra prácticamente tiene todo, falta el último tramo que es rápido”.

Con respecto al Micro Estadio de Río Grande señaló que “es una obra que esta parada, ese dinero se utilizó para otra cosa, es una obra muy grande, muy linda, es una obra que separó por el COVID-19, y como no es una obra esencial la dejaron parada, por lo cual esperamos que se reanude pronto”.

Sin permisos para la construcción domiciliaria

Con respecto a las obras particulares, Ramírez especificó que “se paró todo, debido a que el rebrote que hubo muy crítico para la ciudad de Río Grande, por lo cual el Gobierno decidió que la gente no salga a trabajar, por lo cual por el momento no habrá permisos para que la gente vaya a trabajar a ningún lado hasta que esto pase, es decir que hasta el momento va a estar todo parado para la construcción domiciliaria, y no va a haber permisos”.

Dialogo con el Gobierno

Consultado sobre el dialogo que mantiene con el Gobierno por la situación del sector, manifestó que “tenemos dialogo con el Gobierno, con la Ministra de Obras Públicas, siempre apuntando a que ni bien pase la veda invernal, comencemos con las obras lo antes posible, y que regularicen las deudas que mantienen con las empresas, dado que hay empresas que se quejan, es algo que me trasmiten los empresarios cuando tengo reuniones con ellos, pero yo lo que más quiero es que una vez que pase la veda, se comiencen con las obra, dado que el obrero de la construcción la está pasando muy mal, donde hoy la única ayuda que tiene son los módulos alimentarios que nos da la provincia, y los subsidios se terminan ahora en este mes de agosto”.

Por último el dirigente gremial exteriorizó que “solamente dos obreros dela construcción han dado positivos de Covid-19, pero ya están recuperados los compañeros, y trabajando sobre todo con los compañeros desocupados, siempre estamos en contacto con ellos, y con el incendio que se produjo la semana pasada en las casas convocamos a los compañeros para poder darle una mano a esa gente, con lo cual los compañeros accedieron, y todos estuvimos ayudando ahí, haciendo de todo un poco”.