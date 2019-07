Desde la UOCRA afirmaron que ya se denunciaron pagos en negro

El titular de la UOCRA, Julio Ramírez, salió al cruce de versiones sobre una supuesta inacción del gremio frente a la situación de trabajadores que están cobrando en negro. Aseguró que fueron “arreglos particulares que hicieron algunos trabajadores”, pero dijo “a pesar de eso el sindicato ya realizó las denuncias correspondientes”. Cuestionó la intencionalidad de quienes dieron esas versiones.

El secretario General de la UOCRA fue consultado sobre la situación de los trabajadores que se desempeñan en la obra de construcción del barrio de ATE, a cargo de la empresa BESTA, y confirmó que los mismos vienen cobrando un porcentaje del sueldo en negro. Pero señaló que fue “un arreglo que hizo la empresa con la gente, pero a pesar de eso nosotros hicimos las denuncias correspondientes en la Secretaría de Trabajo, por ese caso y por el de la empresa GADA que están en la misma situación”.

“Lamentablemente la gente hace esos acuerdos, pero después cuando no cobran ese dinero que no está registrado se produce un conflicto. Le pedimos a los trabajadores que no acepten esos acuerdos y que recurran al sindicato, porque después cuando se ven en problemas culpan a la UOCRA”, afirmó el dirigente de la construcción.

Por último apuntó contra “algunos que difunden estas falsas noticias, tratando de ensuciar al gremio, pero sabemos que obedece a que se encuentran molestos por favores que pidieron en algún momento y no fueron complacidos”.