Desde la UEJN pidieron audiencia con el Superior Tribunal

El secretario General de la UEJN, Luis Bechis, se refirió a la situación del sector y la modalidad de trabajo que vienen implementando en el marco de la pandemia. Dijo que entienden que lo mejor es “continuar con los cuidados que venimos teniendo, con la barrera sanitaria dispuesta por el Superior Tribunal y llevada adelante por personal propio”. También se refirió a las expectativas que tienen a nivel salarial y frente a la necesidad de ingreso de personal. Además rechazó la posibilidad de consolidar cualquier intento de “flexibilización” del régimen laboral.

“Nosotros venimos desde el día uno con este tema, pensábamos que poco a poco iría cambiando y mejorando, pero no debemos olvidar lo que es esta pandemia y esta realidad que nadie quiere vivir, del contagio. De los riesgos que existen y el cuidado que hay que tener, aunque muchas veces se haga complicado poder sostenerlo”, indicó el secretario General de la UEJN en la provincia, Luis Bechis.

El dirigente judicial, después manifestó que siguen “trabajando fuertemente con el Superior Tribunal de Justicia, en cuanto a que creemos que lo mejor para seguir adelante es continuar con los cuidados que venimos teniendo con la barrera sanitaria, dispuesta por el Superior Tribunal y llevada adelante por personal propio que son quienes nos cuidan a todos. Porque son quienes sanitizan, son los que cuidan que no tengamos temperatura y todo lo que hace a la prevención y ha tenido frutos favorables, para el trabajador judicial”, indicó.

Bechis además señaló que, en esta situación, el Poder Judicial “ha tratado de trabajar de la mejor manera, más allá de que no se ha podido evitar tener contagios, tener gente internada, haber perdido compañeros, pero es algo que ha pasado en todos lados. Ahora estamos con un sistema de trabajo que no es el deseado, porque lo hacemos con un 50% del personal y con rotaciones para evitar que se tengan que cerrar unidades o con algunas falencias, por todos los compañeros que tenemos de riesgo que no pueden asistir a trabajar y muchos que tienen tareas remotas y se complica por toda la cuestión de la contectividad y algunas tareas que no se pueden hacer de esa forma”, repasó el secretario General.

Señalando luego que “se está intentando dar el mejor servicio de justicia, de la manera que se puede y con las cuestiones que pueden ser criticables o las demoras que se puedan dar. Tal vez sin lograr el servicio de justicia que uno quisiera brindar a la comunidad y que la comunidad se merece, pero es la realidad que nos toca vivir, con esta pandemia, con esta enfermedad que a todos nos afectó. Tampoco hay que olvidarse de la cuestión psicológica, porque es algo que está jugando y mucho, no solo con los judiciales sino en general”, advirtió.

Además mencionó que “los contagios no se producen, muchas veces, en el lugar de trabajo sino en otro lugar. Esto es algo que también preocupa, porque la gente también está un poco cansada de todo esto que estamos viviendo y no termina. Esa es una realidad en todo el país y esto de ser ahora una de las provincias con un mayor rebrote nos preocupa, porque somos una isla y debería ser un lugar que se podría controlar. Pero parece que la cuestión nos supera, a veces por una actitud individual de muchos que creen que cuidarse no tiene sentido, sin embargo no es así”, remarcó el dirigente judicial.

La situación económica y la cuestión salarial

En otro orden el titular de la UEJN dijo que, en este marco, se ven “personas que no pueden acceder a las cuestiones básicas para sus familias, vemos la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, al problemática con los alquileres. Esto nos preocupa porque la sociedad, a partir de vivir algo tan difícil como esta pandemia, está viviendo además la cuestión económica y la pérdida de trabajo, junto con la cantidad de comercios y lugares que han cerrado, generando más desempleo y más preocupación para todos”.

Después se refirió a la cuestión salarial, confirmando un pedido de audiencia con el Superior Tribunal de Justicia para tratar este tema. Dijo que resolver un incremento “es algo esencial” y por eso elevaron “un pedido por escrito para una audiencia, porque creemos que lo que se acordó en el mes de febrero –con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo- ya no alcanza. Por eso queremos seguir el tren de la inflación, porque el día que perdamos ese tren será imposible volver a alcanzarlo”, aseguró.

También dijo que pretenden analizar la posibilidad de concretar algún “ingreso a planta en algunos lugares, porque hay una necesidad de personal para poder brindar el servicio de justicia y más de esta manera desdoblada. Nosotros algunas cuestiones no las compartimos, porque creemos que el régimen laboral se está flexibilizando, y creemos que con la vuelta a la normalidad será un tema a discutir”, indicó.

En el mismo sentido advirtió que, en algunas circunstancias, cuando “toman algo como habitual entienden que se perdió un derecho y nosotros, en ese sentido, no vamos a hacer lugar a eso y vamos a volver a la modalidad de trabajo judicial de siempre, en el momento en que se pueda”, concluyó Luis Bechis.