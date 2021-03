Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia señalaron que las ventas no se levantan más allá del 27%

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia Claudia Fernández planteó un panorama crítico del sector, a pesar de que paulatinamente se ha abierto la llegada del turismo. En este sentido sostuvo que las ventas no se levantan más allá del 27%, y el mes de febrero registró una caída del 6% respecto a igual mes que el año pasado. Recordó que Ushuaia quedó ranqueada como la tercera ciudad en el país con más de cierres de comercios. Además indicó que la capital fueguina tiene la sostenibilidad de vuelos para los meses de marzo y abril. También puntualizó que junto a la Agencia de Desarrollo están trabajando para que los equipos de esquí europeos puedan volver a realizar la contra temporada en la ciudad.

Río Grande.- La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia Claudia Fernández se refirió a la situación que está atravesando el sector tras las aperturas que se fueron dando con el correr de los días, la llegada del turismo, y el balance de lo que fueron los dos primeros meses del año.

Por FM Master’s señaló que “las ventas no se levantan más allá del 27%, en la última encuesta quedó reflejado que el mes de febrero marcó una caída del 6% con respecto a igual mes del año pasado, recordando que cuando comenzó esta pandemia, nosotros ya veníamos con 19 meses de caídas consecutivas en las ventas, o sea que la pandemia agravó esta situación económica, realmente fue un año muy difícil”, expuso.

Si bien exteriorizó que “la llegada del turismo movilizó un poco la ciudad, veíamos gente en la calle, pero el valor del ticket de consumo no superó los 1300 pesos, con lo cual fue muy poco el consumo, los hoteles tuvieron una ocupación de entre el 25% y el 30% durante el último fin de semana largo de carnaval, siendo que la mayoría de los turistas que llegaron utilizaron más que nada como alojamiento a departamentos, quizás buscando esa seguridad contra el Covid-19, aunque los demás establecimientos estaban en condiciones, pero bueno cada uno optó por su mejor bienestar”.

Con respecto a las excursiones tradicionales, reveló que “no subieron del 25%, también los turistas se movilizaron mucho en autos de alquiler para no usar los colectivos, o sea que las empresas de alquiler de autos estuvieron muy bien, a veces hasta se han quedado sin vehículos, con lo cual hubo un poco de movimiento, pero todavía estamos en una situación delicada”, esgrimió.

Trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio de Río Grande

Por otro lado, Fernández manifestó que “estamos trabajando de forma conjunta con la Cámara de Comercio de Río Grande para acercarnos al Gobierno de la provincia, dado que tenemos que prever una importante baja ahora, que sabemos que será importante, por lo tanto empezar a trabajar buscando medidas que puedan acompañar, y si bien festejamos el PROGRESO II, que viene más flexible en cuanto a la presentación de papeles, lo cual ayuda, pero la situación es que ahora hay que comenzar a pagar los préstamos que fuimos tomando para poder pasar todo este tiempo de pandemia”.

La titular de la Cámara marcó que “la mayor preocupación que tenemos es la sostenibilidad de los puestos de trabajo, estamos en dialogo entre las Cámaras y los gremios, dado que realmente es importante, si bien no tuvimos pérdidas sustanciales en el personal, a pesar de que hubo muchos negocios cerrados, pero sostenerlos creo que va a ser muy difícil durante este año”.

Comercios cerrados durante el año pasado

La Presidente de la Cámara aseguró que “fueron muchos los comercios que han tenido que cerrar al no darles los números, siendo que nosotros quedamos ranqueados en la tercera ciudad en el país con más de cierres de comercios, hicimos un trabajo de campo, trabajando la calle, cuantificando a nivel nacional con CAME, y quedamos tercero en el puesto de pérdidas de negocios, lo cual fueron bastante importantes las perdidas”.

También selló que “lo que ayudó mucho el pre-viaje, nosotros fuimos el punto que la gente del país eligió, el porcentaje más alto fue de compras para el pre-viaje a Tierra del Fuego, la utilización del pre-viaje también movilizó estás compras porque la gente ya tenía el dinero acreditado, entonces se movilizó con eso, pero debemos continuar buscando herramientas, este es un trabajo permanente y constante”.

Sostenibilidad de vuelos para los meses de marzo y abril

Fernández destacó el gran trabajo que llevó adelante tanto el Infuetur, como la secretaría de Turismo municipal señalando que “con Aerolíneas tenemos la sostenibilidad por lo menos para los meses de marzo y de abril de la cantidad de vuelos, la insularidad a nosotros nos afecta mucho, siendo que el gasto que realiza un turista argentino no es el mismo que realiza un turista extranjero”.

Asimismo dijo que “estamos trabajando fuertemente desde la Agencia de Desarrollo, donde la Cámara de Comercio tomó la presidencia Agencia de Desarrollo, donde Ramiro Resquejado es el nuevo presidente, se está trabajando muy fuertemente seguir con las promociones, y continuar trabajando con lo que es la apertura internacional, donde la mayor oferta nuestra en el invierno era el turismo de Brasil, y hoy están muy complicados”.

En este mismo contexto expresó que “también estamos trabajando con respecto a los equipos de esquí del resto del mundo, que hacen la contra temporada acá, que ellos son una de las grandes demandas que nosotros tenemos en el invierno, y hoy se encuentran solicitando y pidiendo información, con lo cual estamos trabajando también con eso, dado que en este cierre de frontera hay un artículo que dice que los grupos de deportes pueden ingresar, el año que viene tenemos las olimpiadas de invierno, y los equipos si o si tienen que realizar la contra temporada, por lo cual estamos trabajando en eso como para poder recibir algo del turismo que teníamos, a pesar de que la temporada de invierno va a tener características distintas a las que estábamos acostumbrados, pero vamos a tener temporada”, aseguró.

Mantener la cautela

Fernández también exteriorizó que “igualmente hay que ser muy cautos, y prudentes ante esta situación que estamos viviendo, no nos tenemos que olvidar de lo básico que es el uso del barbijo, del alcohol en gel, el distanciamiento, por ahí la gente se relaja pensando que estamos un poco mejor, pero no podemos relajarnos, además de tener una ciudad que este libre, cuidada, y que sea responsable, y también ver que es lo que le vamos a solicitar a los que ingresan”.

Sin controles en comercios

Con respecto a los controles en los locales comerciales, sostuvo que “al momento no se están realizando controles en los comercios, pero toda la responsabilidad ciudadana que tanto se pidió se está dando tanto por parte de los clientes, como parte de los comercios, ya nos estamos acostumbrando, resulta raro ver a alguien sin barbijo, resulta raro llegar a un comercio y que no tenga el alcohol en gel, y si bien eso no resulta que sea una normalidad, si lo hemos puesto como parte del protocolo diario de abrir un negocio”, concluyó.