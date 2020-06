El Secretario de Energía de la Provincia de Tierra del Fuego Moisés Solorza, se refirió a la situación ocurrida en los últimos días en la ciudad de Río Grande en la cual vecinos recibieron facturas de la Cooperativa Eléctrica con montos muy superiores a los habituales.

Río Grande.- Moisés Solorza, titular de Energía de la Provincia de Tierra del Fuego, sostuvo que “fue una medida que nos ha sorprendido a todos. Me llama profundamente la atención que tomen una actitud como esta teniendo en cuenta que veníamos trabajando bien en conjunto para habilitar las sucursales, los acompañamos para la ejecución del protocolo y para facilitarles la prestación del servicio, pero en este caso no se comunicaron con nosotros para tomar esta medida”.

“Desde hace varios días estamos recibiendo quejas de vecinos, usuarios y consumidores porque están llegando facturas de luz realmente desproporcionadas. Algunos han pasado de pagar mil doscientos pesos a ocho mil, facturas que nada tienen que ver con el acompañamiento social que debe proporcionar en medio de esta pandemia el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica”, dijo Solorza.

Asimismo, indicó que “La Cooperativa no se comunicó con nosotros y nosotros sí lo hemos hecho en reiteradas oportunidades poniéndonos a disposición no solo para los protocolos sino para acompañarlos en lo que necesitaran. En ningún momento se habló de una estimación de esta naturaleza que evidentemente afecta a los bolsillos de todas las familias de Río Grande. Es una metodología que claramente tiene un problema. Si uno ve las facturaciones que se hicieron, más allá de que es cierto que sufrimos esta cuarentena y no se podían tomar los consumos de los medidores, esto no tiene nada que ver con las contemplaciones que se tienen que tener en esta situación. Evidentemente hay un error”.

“Nosotros vamos a tomar contacto con la Cooperativa Eléctrica para ver qué metodología se usó, vamos a hacer los pedidos de informes que sean necesarios desde la DPE y desde la Secretaría de Energía de la Provincia. Es una situación abusiva que no ayuda ni acompaña el esfuerzo de familias, pymes, comercios, industrias que hoy reciben una factura escandalosa que no van a poder pagar”, subrayó el Secretario y expresó que “es necesaria una reflexión del Consejo de Administración de la Cooperativa para que en conjunto como se hace con la DPE en Ushuaia, como lo pidió el Gobernador, como lo pidieron los comercios, los hoteles, las pymes, haya un acompañamiento hacia la sociedad”.

Finalmente, Solorza manifestó que “veo por otro lado que hay expresiones que quieren vincular esta situación a una cuestión política y esto es inaceptable, cuando claramente es una cuestión de cobro de una factura. Cualquier otra cosa es improcedente y no corresponde. Intentar justificar esta medida de esa manera no ayuda con el contexto mundial, nacional y provincial que vivimos”.