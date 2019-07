Desde ENARGAS afirmaron que Camuzzi no debe cortar gas sin previo aviso

El delegado de ENARGAS en Río Grande Manuel Gallardo afirmó que “no puede haber ningún corte de gas, sin previa notificación de parte de la empresa”. Indicó que “ante el corte sufrido en el día de ayer por un vecino, el Ente actuará de oficio”. Puntualizó que “Camuzzi Gas del Sur no puede cortar el servicio, tiene que cumplir con una serie de medidas que son las notificaciones de aviso de deuda, y las notificaciones de corte, porque si no cumple con esas dos notificaciones fehacientes, no puede cortar el gas”. Además sostuvo que ante este tipo de situaciones, los vecinos deben realizar los reclamos “vía mail, o por teléfono al 0800-333-4444 o personalmente en Thorne 721, siendo que todos estos datos se encuentran al dorso de la factura de gas”.

Río Grande.- A raíz de lo ocurrido con José Luis Santana, vecino del barrio de Chacra XIII, que en el día de ayer la firma Camuzzi Gas del Sur le cortó de forma abrupta el servicio de gas, desde el Ente Regulador de Gas (ENARGAS) en nuestra ciudad señalaron que “estamos para recibir denuncias y acompañar a los usuarios del servicio de gas en sus reclamos ante las distribuidoras como Camuzzi Gas del Sur, a pesar de que son pocas las denuncias que recibimos”.

Por Radio Fueguina, el delegado de ENARGAS en nuestra ciudad Manuel Gallardo señaló que “si el usuario tiene deuda, y no ha pagado el suministro, Camuzzi a priori no puede cortar el servicio, tiene que cumplir con una serie de medidas que son las notificaciones de aviso de deuda, y las notificaciones de corte, porque si no cumple con esas dos notificaciones fehacientes, no puede cortar el gas”, afirmaron desde el ente regulador.

Por tal motivo sostuvo que “ante cualquier corte efectuado sin ese requisito es totalmente inválido, a pesar de que en el día de hoy (por ayer) no ha ingresado ningún reclamo, como así tampoco ninguna persona se ha presentado en la oficina del ENARGAS que se encuentra ubicada en Thorne 721, o al teléfono 0800-3334444 que es el Centro Regional de atención para la zona, o a través del mail que crriogrande@enargas.gov.ar, y en esto casos, más allá que hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia de parte de los vecinos damnificados, voy a solicitar los datos de estar personas, actuar de oficio, y ver si realmente Camuzzi ha cumplido con ese proceso de notificaciones antes de efectuar el corte”.

Puntualizó que desde el “ente hacemos continuas auditorias en Camuzzi, donde en las oficinas de la empresa se encuentran afiches explicativos indicando que ante cualquier inconveniente, mala atención, cobro incorrecto, o corte indiscriminado sin haber pasado por la normativa tiene que llamar a los números de teléfonos que acabo de mencionar, o dirigirse al ente que esta a la vuelta de Camuzzi”, expuso.

Asimismo manifestó que “no es necesario dirigirse a la oficina, dado que se puede llamar por teléfono, o escribir un correo al mail pertinente, o en ultima instancia en la oficina tenemos atención desde las 8 a las 17 horas”.

En cuanto a los derechos que le asiste al consumidor, explicó que “nos ha pasado casos que se han realizado cortes de suministro sin haber pasado por la normativa vigente que dice que aun teniendo deuda, el usuario tiene primero que recibir la notificación fehaciente del aviso de deuda, en caso contrario la empresa lo tiene que indemnizar con 10 cargos fijos al usuario, y le tiene que restablecer el servicio, aún teniendo deuda”, dijo, al tiempo que agregó que “no está establecido el tema del horario de un corte por parte de la empresa, por eso vemos que cortan de madrugada el servicio”.

Gallardo especificó que “cuando recibimos una renuncia de un vecino, nosotros le tomamos el numero del reclamo, nombre, apellido, lo registro en el sistema, le otorgo un numero para dar credibilidad que ha ingresado un reclamo, y posteriormente hacemos todo un seguimiento en Camuzzi para que nos explique todo el proceso que hizo la empresa para llegar al corte del servicio al vecino, ahí pido todos los papeles, y salta si realmente la empresa realizó todas las notificaciones correspondientes para realizar el corte”.

Ante la medida cautelar vigente en nuestro país por la cual prohíbe los cortes de gas, dijo que “prohíbe solamente los cortes en los casos de vulnerabilidad”.

Por otro lado manifestó que “en caso de que me avisen que estoy próximo a un corte, tengo cinco días para presentarme en la distribuidora, asentar mi caso de vulnerabilidad, de forma que Camuzzi lo registre, pero eso lo tiene que hacer antes del corte”.