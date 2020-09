Desde el lunes el Correo inicia medidas de fuerza

Este lunes los trabajadores del Correo Argentino comienzan con medidas de fuerza. Es por la falta de discusión en paritarias, donde quieren plantear el tema salarial. Recordaron que el retraso que tienen en esa materia, por la inflación acumulada desde el año pasado hasta la actualidad. Mencionaron además que “la actividad del Correo Oficial ha sido calificada como “esencial”, lo cual no sólo ha hecho que no hayamos dejado de trabajar ni un solo día durante la pandemia, sino que además, hemos desempeñado nuestras tareas con un encomiable compromiso y sentido de la responsabilidad, sin haber sido reconocidos por ello en lo más mínimo”.

En un comunicado los trabajadores del Correo señalaron que “se lleva a conocimiento de todos los sindicatos adheridos y compañeros afiliados de estas organizaciones gremiales que los representan, del inicio de trabajo a reglamento, quite de colaboración, asambleas en los lugares de trabajo y dos horas de paro por turno a partir de las 0:00 horas del día 21/09/2020, como consecuencia de la actitud de desaprensión que las autoridades de CORASA manifiestan hacia los trabajadores telepostales a lo largo del año en curso”.

Después mencionan que “todos sabemos que de acuerdo a lo dispuesto por el DNU Nº 297/20 (Art. 6º – Inc. 21) del PEN, la actividad del Correo Oficial ha sido calificada como “esencial”, lo cual no sólo ha hecho que no hayamos dejado de trabajar ni un solo día durante la pandemia, sino que además, hemos desempeñado nuestras tareas con un encomiable compromiso y sentido de la responsabilidad, sin haber sido reconocidos por ello en lo más mínimo”.

Repasan que “en este largo periodo hemos solicitado insistentemente iniciar las negociaciones paritarias, teniendo en cuenta que la anterior finalizó el 31 de marzo último. En tal sentido corresponde abrir dicha instancia, a los fines de tratar la correspondiente al año 2020/2021, no solo como reconocimiento al esfuerzo mencionado, sino como una necesidad considerando que la inflación reinante durante el año 2019 y en lo que va del presente año ha golpeado duramente el poder adquisitivo de los telepostales”.

“Por último, queremos señalar que fuimos convocados inicialmente para la constitución de la comisión negociadora, pero después, de manera unilateral y sin justificación ni explicación lógica, nos comunicaron que la dejaban sin ni efecto, desoyendo hasta la fecha, nuestros reiterados intentos por reencauzar dicho propósito”, expresa el comunicado firmado por dirigentes del FOECYT y FOECOP.

Para terminar indicando que “Ante esto, reiteramos: Trabajo a reglamento y quite de colaboración. Asambleas en lugares de trabajo. Dos horas de paro por turno, a partir de las 00:00 horas del día 21/09/2020. Los exhortamos a mantenernos unidos, solidarios e informados por esta misma fuente, por la que comunicaremos de inmediato nuevas medidas a adoptar en caso de resultar necesario”, concluye el texto.