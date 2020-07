Desde Comercios Unidos RG señalaron que “por precaución, algunos negocios han cerrado esta semana”

Así lo sostuvo Analía Olmos de Comercios Unidos Río Grande, tras el rebrote de COVID-19 que se dio en la ciudad de Río Grande durante el último fin de semana. Puntualizó que “algunos negocios solamente abren por la tarde”. También indicó que “hemos notado la baja en la venta comercial en el comienzo de esta semana”. Asimismo dijo que “hemos tenido problemas con los clientes, dado que muchos no han querido utilizar el barbijo, pero hoy directamente no ingresa nadie a ningún local comercial si no tiene barbijo”.

Río Grande.- Analía Olmos, de Comercios Unidos RG, planteó su preocupación ante el rebrote de COVID-19 en la ciudad, y la situación de los comercios de la ciudad en caso de que haya que retroceder de fase.

Por FM Aire Libre señaló que “la situación se complicó bastante, con negocios que han cerrado esta semana por precaución, para prevenir, pero la cosa es que esta complicado, a otros locales las ventas ya le han bajado bastante, la gente ha vuelto a tomar conciencia de que hay que cuidarse, han preferido quedarse en sus casas para prevenir, por lo cual esta de vuelta complicado todo”.

Asimismo dijo que “algunos comercios que solamente han comenzado a abrir por la tarde, además hemos notado la baja en la venta comercial en el comienzo de esta semana, creo que la gente tomó conciencia y no está saliendo a la calle”.

Desde Comercios Unidos RG esperan que “no haya un retroceso de fase, nosotros lo veníamos hablando hace bastante, inclusive se está analizando enviarle una nota al gobernador Melella respecto a este tema, como así también de extremar las precauciones con respecto a los repatriados, para evitar nuevos contagios, por lo cual estamos analizando como seguir, y esperamos no contar con más contagios en la ciudad”.

Con respecto a líneas crediticias, dijo que “a través de la Ministra de Producción Sonia Castiglione se han dado ayudas a alrededor de 400 comercios entre líneas crediticias, y subsidios, sobre un total de más de 530 comercios, mientras que el resto de los comercios que no recibieron ayuda es porque no rendían las condiciones”, dijo, al tiempo que agregó que “hay varios comercios que por su cuenta sacaron créditos más grandes en el banco Nación”.

En este sentido indicó que “estos créditos han servido para levantar, para tapar deudas que habían crecido entre marzo y abril, el tema es que si volvemos para atrás no se como vamos a seguir, es la realidad, no hay forma, hay muchos que tenían dos comercios, y cerraron uno, hay comercios chicos que han cerrado porque ya tenían alguna deuda, y se les hizo imposible, a pesar de que desde Gobierno le dieron subsidio, y no les alcanzo, mientras que otros han podido tapar bastante entre deudas y abonarles a sus empleados”, sentenció.

En relación al cumplimiento de los protocolos, dijo que “hemos tenido problemas con los clientes, dado que muchos no han querido utilizar el barbijo, entonces hoy directamente no ingresa nadie a ningún local comercial si no tiene barbijo, y realmente lo que molesta es que el supermercado saben que lo tienen que utilizar si o si, hacen cola, toman frío, y no pasa nada, pero en los comercios chicos no quieren colocarse un barbijo, pero hoy están tomando conciencia, el miedo ingresó en las personas, y si o si hoy lo usan, a pesar de que muchos clientes se han ido enojados de los locales porque no querían utilizar el barbijo”.

Finalmente señaló que “al momento no hemos podido tener dialogo con las autoridades provinciales, pero con este nuevo rebrote hay que ver como se sigue, si hay que volver a cerrar, se va a hacer muy complejo seguir, y desde ahí habrá que reunirse de nuevo con las autoridades provinciales”.