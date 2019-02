Desde ATE advirtieron sobre la intención de dilatar los tiempos de las paritarias

El dirigente estatal se refirió a la convocatoria a paritarias del Gobierno, advirtiendo que esa mesa de negociación ya se debería haber abierto y señalando que desde el Ejecutivo pretenderían “extender todavía más los plazos”. Si eso sucede adelantó un mes de marzo “con conflicto”. También se refirió a la discusión por la cláusula gatillo en la Municipalidad de Río Grande y señaló la necesidad de definir la cuestión “antes del 20”.

“La paritaria ya debía haber comenzado, no sé cuál fue el motivo del gobierno para especular dilatando esta discusión que se va llevar adelante de una forma u otra. Pero los tiempos no son los mismos para nosotros que para ellos, no sé cuál es la especulación que hacen pero en definitiva está convocada esta paritaria y vamos a ver qué es lo que sucede”, señaló el secretario General de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, respecto de la convocatoria que tienen para el próximo 18.

Después, en declaraciones a FM “Aire Libre”, mencionó que “hay algunos trascendidos, manifestaciones que no conforman nuestras expectativas y se dan de plano con la mirada que nosotros tenemos. Por eso fracasó la reunión de los enfermeros, por ejemplo, y por esa misma situación se definió la medida de fuerza en ese sector”, mencionó.

El dirigente estatal señaló que también la conducción del sindicato de toda la provincia “por eso nos estamos reuniendo en Tolhuin, para ver los pasos a seguir y qué estrategia definimos para la paritaria. Porque nos parece que quieren seguir dilatando los tiempos y llevar la paritaria al 15 de marzo, si siguen dilatando esto ya tenemos que hablar de un mes de marzo que va a arrancar con conflicto”, anticipó.

Córdoba estimó que “sería una torpeza del Gobierno extender todavía más los plazos, pero parece que hacía eso apuntan, porque convocan por ejemplo a algunas organizaciones sindicales que si bien están constituidas legalmente en algunos sectores, no tienen ni siquiera un afiliado”.

“Participan de la conversación, pero hay sindicatos que en algunos sectores no tienen nada, absolutamente ningún afiliado. Esto parece que está preparado para que nos sentemos y terminemos impugnando esa participación, porque son sectores que no tienen ningún afiliado y eso va a derivar en un cuarto intermedio seguramente hasta que se presenten los padrones”, adelantó el dirigente estatal.

De todas formas advirtió que “ese tiempo que quieren ganar no les va a servir en absoluto, porque la situación va a derivar en un conflicto seguramente. Tienen que entender que hay que hacer las cosas que se tienen que hacer, ver si podemos acordar y si no nosotros decidiremos qué camino tomar. Pero es una tontera que el gobierno intente esta maniobra, por eso con esta reunión vamos a definir qué vamos hacer con esas paritaria que está convocada”, dijo respecto del encuentro de Tolhuin.

Después, avanzando sobre la situación de los trabajadores estatales, manifestó: “sabemos que hoy tenemos salarios desfasados, de hambre, y estos 25.000 $ que dicen que cobran como piso los compañeros es una mentira, porque lo real es que no todos cobran esa suma”.

Aseguró que “el problema que tiene el Gobierno es una descoordinación en el gabinete, pero eso también lo utilizan como una estrategia. Porque hay ministros que dicen desconocer lo que pasa en otras áreas y no creemos que sea así. Se tiran la pelota unos a otros para ganar tiempo, y así van prorrogando las resoluciones que estamos reclamando los trabajadores”, denunció el sindicalista.

De igual forma señaló que “la realidad es que muchos trabajadores no han percibido ni perciben esos 25.000 $ que dijo al gobierno que iban a ser el piso para los estatales de la provincia. Además hay situaciones como la que tuvimos con el ministro Leonardo Gorbacz, que en diciembre fue notificado de los reclamos de los enfermeros y se fue de vacaciones; hasta el momento estamos esperando que nos devuelva la llamada”, ironizó.

Para concluir dijo que “la verdad es que la irresponsabilidad es permanente y no nos resuelven los problemas que tenemos los trabajadores. Claramente hay bronca en los compañeros, se sienten defraudados y están dispuestos a ir a una medida de fuerza. Nosotros intentamos buscar algún contacto, algún encuentro con la gobernadora para que sepa de nuestra propia boca cuál es la situación. Pero si los trabajadores deciden que vamos a ir a alguna medida, el sindicato va a estar al frente de eso, no tengan ninguna duda”, afirmó.

En otro orden, respecto de la discusión que llevan adelante con el Ejecutivo Municipal de Río Grande, mencionó que “con el municipio, por la cláusula gatillo, tuvimos una reunión importante esta semana. Queremos definirlo antes del 20 de este mes y se está llevando adelante esta discusión”, ratificó.

Señalando que “desde el Ejecutivo argumentan que el costo de los insumos y los gastos que tienen por la situación financiera y la inflación, les complica las posibilidades. Pero nosotros vamos a seguir adelante con esta discusión, pretendemos llegar a un acuerdo y comunicárselo a los trabajadores”, aseveró.

Aunque aclarando que “si no es así, también le vamos a comunicar esa situación a los trabajadores y decidiremos que hacer juntos. Pretendemos cerrar este tema lo antes posible, porque creemos que para el próximo mes los trabajadores tienen que percibir una mejora”, concluyó.