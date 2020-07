Desde ASIMRA piden cerrar las fábricas por 15 días

Así lo solicitó el secretario general de ASIMRA Javier Escobar, adelantando que ya se enviaron notas a AFARTE. Puntualizó que “desde el gobierno de la provincia no hemos tenido información alguna con respecto a como se debe trabajar, o que protocolo seguir”. Además solicitaron una “reunión en donde estén presentes todos los gremios, dado que es de publico conocimiento que el Covid-19 ha dado positivo en varias plantas, y no podemos esperar a que esto desborde”. También remarcó que “de no haber resolución inmediata, evaluamos paralizar las fabricas”.

Río Grande.- El secretario general de ASIMRA Javier Escobar se refirió a la situación de las industrias electrónicas en función de casos positivos de COVID-19 en las mismas, para lo cual refirió que “hoy la situación de todos nuestros representados dentro de las plantas es critica, la realidad es que el problema existe, nosotros tenemos que controlar y llevar la tranquilidad, a pesar de la poca información que tenemos, debido a que desde el mes de marzo se ha reclamado al gobierno provincial de que intenten mantener información de cómo van aconteciendo las cosas, pero a la fecha no hemos tenido nada al respecto”.

En este sentido dijo que “de hecho cuando se dictó la cuarentena estricta en fase 1, reclamamos el tema de los protocolos, y de toda la situación, o como se siguen avanzando, pero a la fecha no lo tenemos, y se ha reclamado tanto al Ministerio de Industria, como de Trabajo de la provincia”.

Puntualizó que “desde el gobierno de la provincia no hemos tenido ninguna información para el gremios de los supervisores con respecto a como se debe trabajar, en su momento hubo una capacitación, así y todo consideramos que se necesita convocar a una mesa a todas las instituciones, tanto el gremio de la UOM, plásticos, textiles, entre otros, pedimos que convoquen a todas las instituciones de la industria, no solo electrónicas y autopartistas, dado que el COVID-19 ha dado positivo en varios establecimientos, nosotros no podemos estar ajeno a la situación, y esperar que esto se desmadre en su totalidad, por eso mismo al tener poca información, consideramos que hoy tanto las industria autopartistas, como electrónicas deberían estar minimamente 15 días suspendidas”.

Al respecto indicó que “durante el miércoles hemos trasladado a AFARTE una nota para que nos pase información de la situación en que se encuentran, o ellos pueden tener información tanto nacional, como provincial, dado que en esta situación a nosotros nos están dejando de lado, nosotros no sabemos cuantos contagiados hay por fabrica, ni nada, solo tenemos que esperar el parte, pero el mismo no dice de donde provienen los contagios”.

Ante esta situación lamentó que “hemos tenido que llamar a un plenario de delegados para entablar esta charla y ver en que momento se toma una decisión como institución, y no respetando las directivas del gobierno provincial”.

Electrofueguina

Con relación a lo sucedido este jueves, donde trabajadores de la planta Electrofueguina, fueron retirados a las 10 de la mañana para labores de desinfección, luego de confirmarse un caso de COVID-19, Escobar indicó que “ingresar a las 6 de la mañana, y salir a las 10 para realizar una desinfección, significa que en ese lapso horario uno no se contagia, creo que hay que entablar este tema en conjunto, entre todos los que representan a la industria en general, para tener todos un mismo proceso, dado que individualmente cada uno tome una decisión, no es serio”.

Entendió que “va a comenzar a haber situaciones de pánico en las fabricas, por lo cual hay que estar a la altura, y trabajar todos en conjunto, de manera de ver como damos una respuesta general, hoy nosotros no tenemos respuesta de parte de la provincia, ni de las áreas competentes como para salir a dar una información real adentro de las fabricas a nuestros representados, entonces no teniendo respuestas, vamos a tener que tomar una decisión como institución, quizás no sea del beneplácito del arco político, pero lamentablemente nosotros tenemos que salvaguardar la salud de nuestros representados”, sentenció.

Ante la posibilidad de un paro, indicó que “podría suceder no presentarse a las plantas en los próximos días, cosa que se definirá en el transcurso de la próxima semana, en función de cómo se vaya dando el resultado de los casos sospechosos que justamente es lo que nos tiene preocupado”.

Por último resaltó que “COE no nos convocó en ningún momento, por eso es el reclamo que le hacemos al gobernador Gustavo Melella, o sea como es posible que no se convoque a las instituciones, o en realidad se convoca a una sola institución, en este caso a la UOM, tenemos muy poca información, y eso indigna”, dijo, señalando que desde el gobierno de la provincia al gremio de ASIMRA no ha recibido información de nada.

Retiraron a personal para desinfección de la fábrica

El sector fabril sigue produciendo con interrupciones parciales por planta en razón de los casos positivos de Covid-19 que van apareciendo y sospechosos que llevan a aislamientos parciales de distintas áreas.

Todo esto genera una preocupación justificada en los trabajadores de las fábricas que hoy son los centros urbanos donde mayor conglomerado de personas se concentra, a lo cual no hay eco alguno en la representación sindical metalúrgica, ya sean delegados o comisión directiva de la Unión Obrera Metalúrgica.

Los trabajadores ven con preocupación la continuidad de la producción e incluso medidas ilógicas como la de esta mañana en Electrofueguina, donde ante la aparición de casos positivos en la planta se hizo retirar al personal a las 10 de la mañana para labores de desinfección.

El personal se preguntaba cual fue la razón de trabajar de 6 a 10 de la mañana si se sabía de la necesidad de una desinfección, y porque exponer al personal a un área previo a su desinfección, más que la mera necesidad productiva.