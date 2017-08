Desde ANUSATE emitieron una dura crítica para la “cuota solidaria”

Desde la agrupación estatal ANUSATE emitieron un duro comunicado contra la”cuota solidaria”, dispuesta por el Gobierno provincial y la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado, para los trabajadores de la administración pública provincial. Consideraron “vergonzosa e infame esta decisión de descontar a los no afiliados, beneficiando directamente a una entidad sindical que no hizo más que aceptar las propuestas de los ejecutivos”.

Mediante un comunicado desde ANUSATE expresaron “nuestro rechazo y denunciamos la indecencia de la “cuota solidaria” con la que han decidido -desde la conducción de ATE- rapiñar a los trabajadores para solventar una conducción que hace tiempo abandonó las luchas y evidencia la connivencia de Carlos Córdoba, Marcelo Córdoba y Felipe Concha con el gobierno de Rosana Bertone; que hoy les retribuye la complicidad silenciosa y sumisa en la entrega de nuestros derechos previsionales y asistenciales y, sobretodo, por la irrestricta defensa a los intereses del gobierno provincial, recompensando a una conducción egocentrista”.

El texto continúa expresando que “Por tanto, consideramos vergonzosa e infame esta decisión de descontar a los no afiliados, beneficiando directamente a una entidad sindical que no hizo más que aceptar las propuestas de los ejecutivos. Reconociendo públicamente que la recomposición salarial no fue favorable para los trabajadores de la administración pública provincial. Esta cúpula sindical burócrata ha mostrado una conducta desleal para con los trabajadores, desprotegiéndolos de un ejecutivo opresor y utilizando el mandato popular para realizar acuerdos desfavorables para el campo popular”, señalaron los integrantes de ANUSATE.

Finalmente dicen que “ponemos a disposición de los compañeros y compañeras estatales nuestra agrupación para asesorarlos y acompañarlos para realizar los reclamos por las vías correspondientes”.