Desde anoche rige la cuarentena nocturna

El Gobierno provincial anunció nuevas disposiciones para la provincia a partir de hoy lunes 11 de enero. Las medidas tienen por objetivo mitigar el contagio de COVID-19, resguardando la salud y vida de cada fueguino y fueguina. Se reitera la importancia y recomendación a la comunidad de “seguir cuidándonos y no relajarnos” porque la pandemia aún “no terminó”, entendieron desde el Estado provincial. Se limita la circulación en toda la provincia entre la 1 AM y las 6 AM.

Ushuaia.- El Gobierno de la Provincia adhirió al Decreto Nacional N° 04/2021 por lo que desde hoy lunes 11 de enero se limita la circulación en toda la provincia entre la 1 AM y las 6 AM. Quedan exceptuados los trabajadores afectados a servicios esenciales o quienes deban desplazarse a sus puestos de trabajo en virtud de las actividades autorizadas vigentes.

La medida se tomó de acuerdo al Decreto Nacional donde se establecieron los parámetros para determinar las condiciones epidemiológicas y evaluación de riesgo ante la suba de casos COVID-19.

Ante esto, el Ministerio de Salud junto con el Comité Operativo de Emergencia, analizaron las condiciones y riesgos mencionados, por lo que recomiendan al Gobierno Provincial –de acuerdo a los resultados arrojados- limitar la circulación de toda aquella persona que no esté afectada a servicios esenciales.

En consonancia con lo expresado por las autoridades nacionales, el Gobierno de la Provincia adhiere al DN con el objetivo de mitigar el contagio de COVID-19. Es fundamental que como sociedad, “cada individuo sea responsable y consciente en el cuidado y prevención, frente a esta enfermedad que aún se está atravesando”.

En ese sentido, se reiteró la importancia de “seguir cuidándonos” y “no relajarse” porque si bien se ha comenzado con la campaña de vacunación, paralelamente y hasta tanto no se vacune a la mayor cantidad de población posible, “es primordial cumplir con las medidas sanitarias ya que la pandemia no terminó”.

A su vez, el Ministerio de Salud resolvió que partir de la adhesión al DN, desde el lunes 11 de enero el horario de salones y quinchos y la atención en restaurantes, bares y afines será hasta la 1 AM en toda la provincia. El horario de atención de los casinos también será hasta la 1 AM.

En todas las actividades y rubros, se solicita dar estricto cumplimiento a los protocolos vigentes en materia de COVID-19. Se recuerda el uso de tapaboca; respetar el distanciamiento social; lavado frecuente de manos; y ante la presencia de síntomas compatibles con COVID, comunicarse al 107.