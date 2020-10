Desde AMET piden la modificación de la ley de paritarias

Juan Carrizo, secretario General de AMET Tierra del Fuego, volvió a reclamar la modificación de la Ley de Paritarias para el sector docente de la provincia, manifestando que “necesitamos el tratamiento urgente de modificación de la ley que impide que los sindicatos docentes, con personería gremial y afiliados del sector, estén todos sentados en la misma mesa”. Por la actual norma es el sindicato con mayor representación en el sector, en este caso el SUTEF, quien negocia las condiciones laborales para las y los docentes.

El secretario General de AMET, Juan Carrizo, se manifestó al respecto señalando que “desde el inicio de la pandemia las y los docentes han sido protagonistas de los grandes cambios que ha traído esta situación. Como siempre, sin medir esfuerzo, se han puesto al hombro la misión de seguir educando, de mantener las aulas con alumnos, de tratar de llevar un poco de normalidad a esas niñas y niños que tanto lo necesitan y todo ello a pesar de este panorama irreal. Por supuesto costó, costó adaptarnos a aplicaciones y softwares desconocidos, costó tratar de conseguir el piso tecnológico que nos permita cumplir con nuestra función, y todo fue casi a pulmón, sin incentivos, solo con nuestra vocación y voluntad, que se mantiene firme a pesar de la incertidumbre”.

Pero advirtió que “contrariamente a todo el esfuerzo realizado, nuestra situación financiera continúa de la misma manera que antes de la pandemia, con un sueldo totalmente absorbido por la inflación, con deudas atrasadas que no podemos poner al día, con nuevas deudas contraídas para adquirir un celular o una computadora apta para continuar cumpliendo con nuestra tarea, contratando nuevos servicios como internet para mantener el vínculo con ellos y ellas, los verdaderos héroes del sistema educativo, nuestros alumnos y alumnas, que a pesar de su corta edad, tuvieron que ser tan fuertes como cualquier adulto para sobrellevar esta situación”.

Carrizo señala que desde AMET lamentan “que la agenda principal en las mesas paritarias no sea el encarar una recomposición salarial verdadera, una que realmente impacte en nuestra economía, que pueda quitarnos la preocupación de elegir qué deuda o servicio no pagar para poder llegar con un mínimo de fondos para que la familia pueda comer todo el mes”.

“Hoy vemos que los temas que preocupan a los paritarios no son la prioridad de la docencia; celebramos que después de 18 años se hayan homologado los cargos de tutores, tuvieron que pasar varios gobiernos provinciales para que esto suceda, quizás antes la prioridad era lo salarial y no la homologación de los tutores ni el reescalafonamiento de los cargos, por justamente hoy, en pandemia, con aislamiento social, cuando los actos públicos son escasos y dejan muchas dudas en sus procedimientos, la prioridad debe ser un salario digno”, dijo el titular del gremio.

En un comunicado que lleva su firma, Carrizo indicó también que “en este contexto, la prioridad debe ser el bolsillo de las y los trabajadores docentes, activos y jubilados; debemos asegurar que sus necesidades básicas estén cubiertas, cosa que hoy no está sucediendo y el foco de atención se desvía a otro lado. No le quito la importancia a los diferentes temas que se pueden tratar en las mesas técnicas y en las paritarias, pero para eso hay tiempo, como lo hubo antes, hoy nuestras necesidades son poder llegar a fin de mes luego de pagar alquiler, servicios, cuotas, préstamos y alimentos. No queremos más placebos, necesitamos una solución contundente para nuestros salarios y que de una vez por todas se respete la verdadera estructura salarial que supimos tener, sin organizador del salario del docente ni refuerzo de material didáctico, todo al básico”.

Finalmente expresó el secretario General de AMET que “esta falta de enfoque y prioridades sucede porque nuestra Asociación no cuenta con un espacio en esas mesas técnicas ni mucho menos en las paritarias, y es ahí que les pido: Señoras y Señores Legisladores, necesitamos el tratamiento urgente de modificación de la ley que impide que los sindicatos docentes, con personería gremial y afiliados del sector estén todos sentados en la misma mesa discutiendo los temas relevantes para nuestras compañeras y compañeros. Necesitamos que legislen en favor de toda la docencia, dejar de lado los acuerdos políticos y velar por leyes más justas que honren el juramento que hicieron al asumir”.