Denuncias por incumplimiento en el pago de salarios

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Eusebio Barrios, se refirió a la situación del sector y a los reclamos que reciben de parte de los afiliados y adelantó que ya realizaron denuncias contra 14 empresas por incumplimiento en los pagos de los salarios.

“Realizamos muchos pedidos al Ministerio de Trabajo por falta de pagos, o de pagos reducidos, o reducción de jornadas, sinceramente ya hicimos varias denuncias al Ministerio de Trabajo por este tema, donde ya tenemos catorce empresas denunciadas por estos ítems”, indicó el titular de gremio mercantil de Río Grande y después agregó que “son algunas empresas de limpieza de fábrica, donde hay algunas que solamente han pagado el 50%, y lo han terminado de pagar durante estos días, mientras que otras no han pagado, dado que las fabricas no les han pagado a ellos, y estamos a la espera de que esto ocurra, por lo cual hemos realizado la denuncia pertinente, pero no sé cómo el Ministerio de Trabajo está actuando en este sentido”.

Eusebio Barrios destacó que “también Garbarino se encuentra entre las empresas denunciadas, pero esta empresa ya está denunciada a nivel nacional, recordando que solamente ha pagado el 30% del sueldo a sus empleados”.

El sindicalista también enumero otras empresas de la ciudad que tienen problemas para pagar sus salarios como “Tarjeta Actual, Panadería La Unión, Fuego Sur, Hipertehuelche, que solo pago el 70% del sueldo, y este último martes los empleados firmaron una carta documento y la enviaron a la empresa, teniendo en cuenta que esta empresa está trabajando con jornadas reducidas, Cristal Plus, Matafuegos Río Grande, Papelera, Legacy, Fabricar, Escandinavia, entre otras empresas, a las cuales se le hizo la denuncia por falta de pago, o por pagos parciales”.

“Nosotros hemos realizado lo que está a nuestro alcance, hasta el momento tengo muy pocas denuncias de despidos, pero la situación está muy compleja”, sentenció.

Finalmente, Barrios informó que aquellos afiliados que quieran realizar denuncias lo pueden hacer a los teléfonos 2964-568585 o 2964-568600.

Fuente: Provincia 23

Foto de archivo