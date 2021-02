Denuncias por aumentos indebidos y adhesión a la prestación básica universal ante ENACOM

Se trata de un reclamo generalizado de parte de los usuarios frente al aumento de parte de las prestadoras Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que excedió el 5% autorizado por Nación. Desde el ENACOM llaman a iniciar los reclamos.

Río Grande.- Mediante la resolución 1466/20, se reglamentó el DNU 690/20, en la cual ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) autorizó, para el mes de enero de 2021, un ajuste del 5% para ser aplicados por los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que presten servicios de acceso a Internet; de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; de telefonía fija y de comunicaciones móviles. Para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos, el incremento autorizado fue del 8%.

Desde el ENACOM de Tierra del Fuego, la referente del organismo, Lic. Paula Catá indicó que “recibimos en los últimos días denuncias de los usuarios reclamando que, habiendo sido superior el aumento al autorizado, las empresas prestadoras no realizaron la devolución del incremento indebido en la facturación del mes de febrero”.

Frente a este panorama, Catá explicó que “es por esto que solicitamos a la comunidad que, ante esta situación, pueden realizar el reclamo correspondiente mediante la plataforma TAD (Trámites a Distancia) o al mail pcata@enacom.gob.ar, con las copias de las facturaciones en cuestión así podemos resguardar como ente regulador el cumplimiento de las normas vigentes”.

Po otro lado, la referente del ENACOM a nivel local agregó que “también, a inicios de este año, comenzó a regir la Resolución 1467/20, mediante la cual el gobierno nacional impulsó una Prestación Básica Universal para los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil. Esta iniciativa declara a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia, con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

Finalmente, la funcionaria recordó los canales oficiales para iniciar los trámites tanto para adherir al beneficio como para denunciar. “El canal oficial de solicitud del beneficio es la empresa prestadora, ante la que deberán presentar el formulario que pueden descargar del sitio web de ENACOM https://formularioenacom.gob.ar/formulario.html y en el caso de que la compañía no garantice la prestación del beneficio podrán enviar un https://formularioenacom.gob.ar/formulario.html el cual no reviste carácter de denuncia, si no de declaración informativa a los efectos de realizar el seguimiento de la solicitud” concluyó la licenciada.