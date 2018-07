Denuncian que cortan el gas sin aviso previo

Se multiplican los reclamos en la ciudad de Río Grande por el corte de gas sin previo aviso, a veces por error y en los casos donde existe deuda sin previo aviso ni el envío de intimaciones de pago. En la mayoría de los casos los cortes fueron por la madrugada y sorprendió a las familias afectadas.

Crece el número de protestas en las oficinas de Camuzzi Gas del Sur y los llamados a medios radiales, por cortes en el servicio de gas que sorprenden a los usuarios afectados. En muchos casos los cortes se realizan en hora de la madrugada y sin la previa llegada de aviso de deuda o carta documento alguna.

Uno de los vecinos señaló que en su caso “suponíamos que no teníamos deuda, porque pagamos a través del home banking y no nos figuraba ninguna factura pendiente. Esta madrugada nos despertamos por el frío que había en la casa y encontramos todos los calefactores apagados”.

Relató que “inmediatamente me fui a la oficina de Camuzzi, mientras mi esposa llamaba al número de reclamos. En la oficina me dijeron que habían quedado tres medias facturas pendientes de pago, de hace mucho tiempo atrás, y que entre las tres apenas superaban los 300 pesos de deuda. Me dijeron que por ahí era un problema con el home banking, per yo les advertí que nunca recibimos una intimación de pago ni el aviso de deuda”.

El hombre pagó las tres facturas y en forma inmediata le reconectaron el servicio “cuando por lo general tardan algunas horas, en este caso llegaron antes que yo; evidentemente reconociendo que habían cometido un error”, aseveró. Además comentó que “a mi esposa, desde una oficina que tiene Camuzzi en Mar del Plata, le reconocieron que el procedimiento había sido incorrecto porque no se había enviado intimación de pago y carta documento; así que le tomaron el reclamo”.

Finalmente se preguntó “¿Qué pasa si le cortan el gas durante la madrugada a una familia con niños pequeños sin un aviso previo? No le dan a la gente la posibilidad de que regularice su deuda, que quizás hasta desconozca, y te ponen el cepo directamente”, se quejó el vecino. Vale mencionar que muchos son los llamados a medios radiales de la ciudad, confirmando esta situación, y denunciando en algunos casos que “hasta por centavos que quedaron pendientes de algunas facturas, te quieren cortar el gas”.