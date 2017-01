Denuncian más de cien despidos en New San

Trabajadores de la firma New San denunciaron más de cien despidos en la firma de Ushuaia. Si bien estos trabajadores fueron indemnizados, aseguran que el despido es arbitrario y que la mayoría de ellos solo fueron despedidos por haber integrado o simpatizado con la Lista Naranja, opositora a la conducción de Héctor ‘Colo’ Tapia, titular de la UOM Ushuaia.

Trabajadores de New San de esta capital provincial expresaron su estupor y malestar por lo que consideraron despidos compulsivos y no están conformes con la indemnización.

“Me llego el telegrama se despido, al final la persecución tuvo su fin: eliminaron de su puesto de trabajo a todos los que integraban la Lista Naranja opositora al ‘Colo’ Tapia”, dijo una de las trabajadoras.

Agregó que “la semana pasada ya estuvieron mandando más de cien telegramas con la mayoría de las familias de vacaciones”, dijo ofuscada.

Aseguró que este lunes por la mañana los trabajadores “quisieron entrar en su horario habitual a las 6 de la mañana y había un grupo de policía provincial –con un móvil- y con un listado, el personal de Recursos Humanos llamaba por nombre y decidía quien entraba y quien no. Usted entra, usted no está cesante y usted está despedido”.

La trabajadora, confió que “lo que agradezco es que a mí me llegó el telegrama a mi casa, no pasé por ese mal momento esta madrugada. El llanto y el desconcierto de las compañeras me indignaron y la forma poco profesional de la empresa de manejarse”.

En este sentido dio cuenta que “una compañera llamó a un delegado y éste le dijo que no pueden hacer nada, que esto recién comienza y que hay fabrica para dos años”.

“Pero me parece que es algo que como trabajadores no debemos dejar pasar. En que época vivimos que la policía protege a los empresarios y a los trabajadores los reprime”.

Describió que “fue bastante confuso hoy a la mañana. Yo empecé a recibir mensajes a partir de las 9 de la mañana y hasta ahora recién (alrededor de las 22) paré porque el revuelo era bastante”.

Detalló que “algunos telegramas dicen que a partir del 30 de diciembre del 2016 está desvinculado de la empresa, sin motivo, sin nada. Y el telegrama mío dice a partir del 6 de enero usted está desvinculada de la empresa”.

“Empezó el tema la semana pasada, una semana antes de las fiestas. En realidad ya nos pareció una falta de respeto el último día de trabajo, el 16 de diciembre, nos dijeron que la empresa cerraba por vacaciones hasta el 16 de febrero; que por problemas administrativos no nos podían dar el papel de notificación, siendo que todos los años nos notificaban la vuelta. Que esperáramos el telegrama en casa, que nos iba a llegar la notificación de nuestro ingreso. Tuvieron esa caradurez de mentirnos en la cara”.

“Hoy varias compañeras ya fueron a ver abogados y les dijeron que esta bien pagada la liquidación. La mayoría con 10 años de trabajo le pagan 600 mil pesos”, dijo la trabajadora.

“La mayoría está con problemas de salud tendinitis, tendinosis cronicas y otros por ser trabajadores nomás o haber participado de la lista opositora al ‘Colo’ por que como legajo laboral es impecable. La UOM está dejando efectivos temporarios y efectivos ‘efectivos’ a su gente y les tienen totalmente prohibido decirlo por miedo a represalias, eso lo sé de buena fuente por que tengo amigos de mucha confianza que necesitan laburar y me dijeron: hoy quedé pero ya sabés esto no lo tiene que saber nadie”, reveló.

“Por un lado echan y por otro entra bajo la mesa gente. En buena hora para ellos. Pero están haciendo las cosas muy mal. La gente les tiene miedo a estos sinvergüenzas. Se podrán quedar con nuestros puestos de trabajo pero no con mi vida”.

Agregó que “la vida continúa siempre al lado de los afectos de la gente querida, siempre se sale adelante. Soy una mujer laburante y lo seguiré siendo

Por último, la trabajadora compartió que “me están escribiendo mis compañeras que están en el norte del país, un bajón. Es un momento de shock y de bronca; encima algunos, como dije, ya fueron a ver abogados y les dicen que lo liquidado está bien. Y no, es una vergüenza las monedas que nos dan”, concluyó.